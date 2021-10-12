'Çocukluk çağı aşıları her yıl milyonlarca ölümü engelliyor'
Dünya genelinde Covid-19 bulaşı endişesiyle çocuklarının rutin aşılamalarını aksatan ebeveyn sayısında büyük bir artış gözleniyor. Rutin aşılarını olmayan çocuk sayısı 23 milyon seviyelerine ulaştı. Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu'nun açıkladığı 2020 verilerine göre, geçen yıl yaklaşık 23 milyon çocuk aşılarının ilk dozunu, 17 milyon çocuğun ise hiçbir aşısını olmadı.
Çocuk Enfeksiyon Ve İmmünoloji Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Nuran Salman, geçen yıl dünya genelinde yaklaşık 23 milyon çocuğun rutin aşısını yaptırmadığını belirterek, çocukluk çağı aşıları sayesinde dünyada her yıl milyonlarca ölümün engellendiğini bildirdi.
Dünya genelinde Covid-19 bulaşı endişesiyle çocuklarının rutin aşılamalarını aksatan ebeveyn sayısında büyük bir artış gözlendiğini ve rutin aşılarını olmayan çocuk sayısının 23 milyon seviyelerine ulaştığını kaydeden Salman, şu bilgileri verdi:
"Çocukluk çağı aşıları kesinlikle ihmal edilmemeli. Çocukların gelişimlerini sağlıklı biçimde sürdürebilmelerinde aşı takvimlerinin aksatılmaması büyük önem taşıyor. Salgın süreci her alanda olduğu gibi çocukluk çağı aşıları konusunda da dünya genelinde aksama yaşanmasına sebep oldu. Düzenli aşıların ihmal edilmesinin kızamık, çocuk felci, difteri gibi hastalıklarda artışa neden olmasından endişe ediliyor. Bu nedenle çocukların aşı takvimlerinin sıkı sıkıya takip edilmesine, eksik aşılarının tamamlanmasına dikkat edilmeli."
"AŞILARIN İHMALİ ÇOCUKLARIMIZ İÇİN BÜYÜK TEHLİKE"
Prof. Dr. Nuran Salman, Dünya Sağlık Örgütü ve Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu'nun açıkladığı 2020 verilerine değinerek, geçen yıl yaklaşık 23 milyon çocuğun aşılarının ilk dozunu, 17 milyon çocuğun ise hiçbir aşısını olmadığını bildirdi.
Çocukluk çağı aşıları sayesinde dünyada her yıl milyonlarca ölümün engellendiğini vurgulayan Salman, şu bilgileri verdi:
"Aşı insanlığın müşterek değeridir. Aşılamanın hastalıkların engellemesi, beklenen yaşam süresinin uzatması gibi olumlu etkilerinin farkında olmalı; salgın kaygısıyla, aşıyla önüne geçilebilecek bazı hastalıkları önemsememenin çocuklarımız için ne kadar tehlikeli olabileceğini göz ardı etmemeliyiz. Özellikle salgın sürecinde çocuklarda rutin aşılama programının sürdürülmesi büyük önem taşıyor."
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