Çocukluk travmalarının romantik ilişkilerinize yansıdığını gösteren 7 işaret

Çocukluk dönemi, bireyin duygusal gelişimi ve ilişki kurma biçimi üzerinde büyük bir etkiye sahip. Aile içi iletişim, sevgi gösterme biçimleri, ihmal ya da travmatik deneyimler, yetişkinlikte kurulan romantik ilişkilerin dinamiklerini belirleyebiliyor. Psikologlara göre fark edilmeden taşınan çocukluk travmaları, partnerle kurulan bağda güvensizlik, aşırı bağlılık ya da kaçınma gibi davranışlara yol açabiliyor. İşte çocukluk travmalarının romantik ilişkilerde kendini gösterebileceğine işaret eden 7 davranış...

1. SÜREKLİ TERK EDİLME KORKUSU YAŞIYORSUNUZ

Partnerinizin küçük bir mesafesi bile sizde “beni bırakacak” endişesi yaratıyorsa, bu durum geçmişte yaşanan duygusal ihmal veya güvensizlik deneyimleriyle bağlantılı olabilir. Bu korku, ilişkide aşırı hassas tepkilere yol açabilir.

2. PARTNERİNİZE GÜVENMEKTE ZORLANIYORSUNUZ

Çocuklukta yaşanan güven kırıcı deneyimler, yetişkinlikte kurulan ilişkilerde de etkisini sürdürebilir. Bu nedenle partneriniz güvenilir davransa bile şüphe duymak ya da sürekli kontrol etme ihtiyacı hissetmek sık görülen bir durumdur.

3. SÜREKLİ ONAY VE İLGİ BEKLİYORSUNUZ

Çocuklukta yeterince takdir veya sevgi görmemek, yetişkinlikte sürekli onay arama davranışına dönüşebilir. Partnerinizden sık sık ilgi ve sevgi sözcükleri beklemek ya da yeterince değer verilmediğini düşünmek bu durumun işaretlerinden biri olabilir.

4. SAĞLIKSIZ İLİŞKİLERE ÇEKİLDİĞİNİZİ FARK EDİYORSUNUZ

Bazı kişiler farkında olmadan çocuklukta alıştıkları ilişki dinamiklerini tekrar edebilir. Bu nedenle duygusal olarak mesafeli, eleştirel ya da ilgisiz partnerlere yönelme eğilimi ortaya çıkabilir.

5. TARTIŞMALARDAN AŞIRI KAÇIYORSUNUZ

Çocuklukta çatışmanın korkutucu ya da cezalandırıcı olduğu bir ortamda büyüyen kişiler, yetişkinlikte tartışmadan tamamen kaçınabilir. Bu durum sorunların konuşulmasını zorlaştırarak ilişkinin sağlıklı ilerlemesini engelleyebilir.

6. AŞIRI FEDAKÂRLIK YAPIYORSUNUZ

Partnerinizi kaybetmemek için sürekli ödün veren, kendi ihtiyaçlarını geri plana atan kişilerde çocukluk travmalarının etkisi görülebilir. Bu davranış zamanla duygusal tükenmişliğe yol açabilir.

7. DUYGUSAL YAKINLIKTAN KAÇIYORSUNUZ

Bazı kişiler ise tam tersine ilişkilerde fazla yakınlaşmaktan kaçınır. Duygularını paylaşmakta zorlanmak, mesafeli davranmak ya da bağlanmaktan korkmak çocuklukta yaşanan duygusal yaraların bir yansıması olabilir.