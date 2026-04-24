Çoklu görev (multitasking) efsanesi: Beyninizin neden tek bir şeye ihtiyacı var?

Günümüzde her şeyi aynı anda yapma hırsı, odaklanma yeteneğimizi her geçen gün eritiyor. Uzmanlara göre, bir işten diğerine geçtiğimizde beynimiz anında yeni konuya adapte olamaz.

Eski görevden kalan "dikkat kalıntıları", yeni başladığınız işteki performansınızı yaklaşık %20 ila %40 oranında düşürür. Bu durum, gün sonunda çok çalışmış ama hiçbir şeyi tam bitirememiş hissetmenizin temel sebebidir.

Bunun yerine "tekli odaklanma" (monotasking) disiplinine geçmek, zihinsel kapasitenizi yeniden keşfetmenizi sağlar. Uzmanlar, derin odaklanma (deep work) gerektiren işlerde bildirimleri kapatmanın ve beyni tek bir problem üzerinde en az 90 dakika tutmanın yaratıcılığı zirveye taşıdığını belirtiyor.

TEK BİR NOKTAYA ODAKLANILMALI

Sürekli bölünen bir zihin, yüzeysel çözümler üretirken; tek bir noktaya odaklanan zihin, nöronlar arasındaki bağları güçlendirerek çok daha kompleks sorunları çözme yeteneği kazanır. Unutmayın; beyniniz bir bilgisayar işlemcisi gibi değil, bir ışık huzmesi gibi çalışır; dağıldığında etkisini kaybeder, odaklandığında ise her şeyi yakabilir.