Coldplay'den çevre dostu dünya turnesi: Seyirciler zıplayarak elektrik üretecek

15 Ekim 2021 Cuma, 17:02

'İklim krizi kaygıları' nedeniyle 2019'da dünya turuna çıkmama kararını duyuran Coldplay, çevre dostu bir turne düzenleyeceğini açıkladı.

Grup, 2022'de düzenleyeceği turne kapsamında satılan her bilet için bir ağaç dikecek.

Konserleri düzenlemek için gereken elektrik de seyirciler zıpladığında enerji üreten bir dans pistinden sağlanacak. Pistte ayrıca, kinetik enerji üreten bisikletler de yer alacak.

5 YIL ARADAN SONRA İLK TURNE

Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre mart ayında Kosta Rika'nın San Jose kentinde başlayıp eylül ayında Rio de Janeiro'da sona erecek olan 10 ülkeyi kapsayan turne, Coldplay'in yaklaşık beş yıl aradan sonraki çıktığı ilk turu olacak.

Coldplay solisti Chris Martin BBC'ye verdiği röportajda, "Zıplayın dediğimizde buna gerçekten ihtiyacımız olacak çünkü yoksa tüm ışıklar sönecek. Tüm gösteri yenilebilir enerji ile yürüyecek" dedi.

Daha önce Coldplay'in sürdürülebilir ve çevre açısından güvenli bir yol bulana kadar bir daha turneye çıkmayacağını söyleyen Martin, grubun karbon ayak izini azaltmak için 12 maddelik bir plan hazırladığını ve dünya turuna hazır olduklarını söyledi.

Martin, elektrik üreten dans pisti için ise otomotiv devi BMW ile işbirliği yaptıklarını ve alanda yer alan pillerin geri dönüştürülmüş atık yağ, güneş enerjisi ve insan hareketi ile şarj edildiğini söyledi. Martin, ekstra enerjinin tekrar pillere aktarılabileceğini belirtti.

Chris Martin, konser verilerek ülkere özel jetlerde uçmaya devam etmesi konusunda ise gelen tepkileri önemsemediğini söyledi ve "Elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz ve mükemmele ulaşamadık. Bu konuda tepki veren insanlar haklılar. Dolayısıyla buna karşı bir savunmamız yok" dedi.

Grubun 2016 ve 2017’de gerçekleşen konserlerine 5,4 milyon kişi katılmıştı. Bu, onu tüm zamanların en büyük turlarından biri haline gelmişti.