Yayınlanma: 17.11.2024 - 23:13

Güncelleme: 17.11.2024 - 23:13

NBC'nin talk show'u The Tonight Show with Conan O'Brien programıyla tanınan Conan O'Brien'in kim olduğu merak ediliyor. 2 Mart'ta düzenlenecek olan 97. Oscar Ödül Töreni'nin sunuculuğunu üstlenecek olan Conan O'Brien'in hayatı araştırılıyor. Peki, Conan O'Brien kimdir? 97. Oscar Ödül Töreni'nin sunucusu Conan O'Brien kaç yaşında, nereli? İşte ayrıntılar...

CONAN O'BRIEN KİMDİR?

Conan Christopher O'Brien 18 Nisan 1963 tarihinde ABD'nin Massachusetts eyaletinin Boston şehrinin Brookline kasabasında dünyaya geldi.

Harvard'da okuduğu dönemde mizah dergisi olan Harvard Lampoon'da yazarlık ve başkanlık yapan O'Brien Harvard'dan 1985 yılında Tarih ve Edebiyat dalında "magna cum laude" (büyük onur) ile mezun oldu.

1988 yılında Saturday Night Live'ın yazarı olan O'Brien çalıştığı 3 yıl içerisinde büyük başarılara imza attı. 1989'da SNL'deki göreviyle arkadaşlarıyla beraber Emmy ödülü kazanan O'Brien, buradan sonra The Simpsons (Simpsonlar) çizgi dizisinde yazarlık yaptı.

1993 yılında David Letterman'ın Late Night with David Letterman gösterisinin yerine O'Brien, Lome Michaels tarafından önerilmiş, 13 Eylül'de de bu gerçekleşmiştir. O'Brien bu görevini gerçekleştirmek için The Simpsons'dan istifa etmiştir.