Çöpte bulduğu elbiseyle oynuyordu: Bergüzar Korel harekete geçti

Çöpte bulduğu elbiseyle oynayan küçük kız ve annesinin o anları herkesi duygulandırmıştı. Viral olan o görüntülerin ardından ünlü oyuncu Bergüzar Korel o aileye ulaştı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 22.01.2024 - 16:56
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Sosyal medyada hızla yayılan duygusal bir video, ünlü oyuncu Bergüzar Korel'in dikkatini çekti. Çöpten bulduğu elbise ile oynayan küçük kız ve annesinin samimi anlarını gösteren görüntüler, izleyenleri derinden etkiledi. Korel, bu aileyi bulmak ve yardım elini uzatmak amacıyla harekete geçti.

Videonun viral olması üzerine Bergüzar Korel, aileyi bulmak için çaba harcadı ve nihayetinde anne ve kızına ulaştı. Handa yaşayan aile, Korel'in girişimleriyle ortaya çıktı. Ünlü oyuncu, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla bu aileyi desteklemek istediğini belirtti.

Bergüzar Korel, ailenin yaşadığı handa kalıcı bir çözüm bulabilmek ve onlara yardımcı olabilmek adına takipçilerinden destek istedi. Bu amaçla, Korel dernek aracılığıyla aileye ulaştı ve ev arayışı başlatıldı.

Ünlü oyuncunun duyarlılığı ve çabaları, çöpten elbise bulan aile için umut dolu bir gelişme yarattı. Korel'in öncülüğünde başlatılan yardım kampanyası, sosyal medyada geniş bir destek buldu ve ailenin yaşam koşullarını iyileştirmek adına bir adım atıldı.


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