Tepki çekmişti: Bergüzar Korel’den Kuran paylaşımı açıklaması
Ünlü oyuncu Bergüzar Korel'in Kuran paylaşımı sosyal medyada gündem olmuştu. Tepki çeken paylaşımla ilgili ünlü oyuncudan açıklama geldi.
Ünlü oyuncu Bergüzar Korel’in geçen günlerde sosyal medya platformlarında "Kur'an'ın Türkçesi mecburi ders olsun, ülkede ne hırsız kalır ne tarikat ne cemaat" açıklamasında bulunduğu iddia edilmişti.
Açıklama sosyal medyada hızla yayıldı ve tepki çekmişti.
Bunun üzerine ünlü oyuncu Bergüzar Korel hemen bir paylaşımda bulundu.
Instagram hesabından açıklama yapan Korel, bu paylaşımların kendisine ait olmadığını ve gerçeği yansıtmadığını söyledi.
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