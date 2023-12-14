Tepki çekmişti: Bergüzar Korel’den Kuran paylaşımı açıklaması

Ünlü oyuncu Bergüzar Korel'in Kuran paylaşımı sosyal medyada gündem olmuştu. Tepki çeken paylaşımla ilgili ünlü oyuncudan açıklama geldi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 14.12.2023 - 11:23
Tepki çekmişti: Bergüzar Korel’den Kuran paylaşımı açıklaması
Abone Ol google-news

Ünlü oyuncu Bergüzar Korel’in geçen günlerde sosyal medya platformlarında "Kur'an'ın Türkçesi mecburi ders olsun, ülkede ne hırsız kalır ne tarikat ne cemaat" açıklamasında bulunduğu iddia edilmişti.

Açıklama sosyal medyada hızla yayıldı ve tepki çekmişti. 

Bunun üzerine ünlü oyuncu Bergüzar Korel hemen bir paylaşımda bulundu.

Instagram hesabından açıklama yapan Korel, bu paylaşımların kendisine ait olmadığını ve gerçeği yansıtmadığını söyledi.


Bergüzar Korel Kuran açıklama

İlgili Haberler

Bergüzar Korel'in yeni dizisi 'Düğüm'den yeni görüntüler

Bergüzar Korel'in yeni dizisi 'Düğüm'den yeni görüntüler
Bergüzar Korel'in 'oyunculuğun zorluklarını' anlattığı paylaşım sosyal medyayı ikiye böldü: 'Duyan da asgari ücrete çalışıyor sanır!'

Bergüzar Korel'in 'oyunculuğun zorluklarını' anlattığı paylaşım sosyal medyayı ikiye böldü: 'Duyan da asgari ücrete çalışıyor sanır!'
Bergüzar Korel deprem bölgesi için yapılan yorumlara isyan etti!

Bergüzar Korel deprem bölgesi için yapılan yorumlara isyan etti!

En Çok Okunan Haberler