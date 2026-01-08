Çorapla uyumak zararlı mı faydalı mı? Bilim insanları açıkladı: Uykuya dalış süresini kısaltıyor

Halk arasında çorapla uyumanın kan dolaşımını yavaşlattığına veya "başın serin, ayağın sıcak tutulması" gerektiğine dair farklı görüşler hakim. Ancak nörolojik ve fizyolojik çalışmalar, uykuya geçiş mekanizmasının vücut ısısının düşmesiyle tetiklendiğini gösterdi. Çelişkili gibi görünse de, vücut ısısının düşmesi için el ve ayakların sıcak olması gerekir. Ayaklar ısındığında, damarlar genişler ve bu sayede vücuttaki fazla ısı deri yüzeyinden atılarak merkez vücut ısısı düşer.

Bu fizyolojik soğuma süreci, beyne "uyumaya hazırlan" mesajını iletir ve uyku hormonu olan melatoninin salgılanmasını kolaylaştırır. Araştırmalar, yatağa çorapla giren bireylerin, çorapsız uyuyanlara kıyasla ortalama 15 dakika daha erken uykuya daldığını ve gece boyunca daha az uyandığını gösterdi. Özellikle Raynaud sendromu olan veya dolaşımı zayıf olan kişiler için bu yöntemin uyku kalitesini artırdığı gözlemlendi.

UYKU ÇORABI TERCİH EDİLMELİ

Ancak bu uygulamanın sağlıklı olabilmesi için "hijyen" ve "basınç" faktörlerine dikkat edilmesi gerekir. Gün boyu ayakkabı içinde kalmış, terlemiş ve kirlenmiş çoraplarla yatağa girilmemesi gerektiği önemle vurgulanıyor. Kirli çorapların, yatak çarşaflarına bakteri bulaştırdığı ve tırnak mantarı riskini artırdığı biliniyor. Uyku için, lastiği bileği sıkmayan, kan akışını kesmeyen, pamuklu veya yünlü temiz bir "uyku çorabı" tercih edilmeli.

Sentetik ve hava almayan materyallerden üretilen çorapların ise gece boyunca ayakların aşırı ısınmasına ve terlemesine yol açacağı belirtiliyor.