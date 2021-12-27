Çoruh Nehri kısmen buz tuttu

27 Aralık 2021 Pazartesi, 00:00

Karadeniz'in yüksek kesimlerinde yaşanan dondurucu soğuklar, hayatı olumsuz etkiliyor. Birçok ilde kar yağışı, tipi ve soğuk hava kent sakinlerinin yanı sıra sokakta yaşayan canlıları da zarar veriyor. Artvin'de ise hava sıcaklığı sıfırın altına düştü, kentte aralıklarla kar yağışı etkili oldu.

Erzurum'daki Mescit Dağları'ndan çıkarak 376 kilometre sonra Batum'dan Karadeniz'e dökülen, dünyanın akış hızı en yüksek nehri özelliğini taşıyan ve Artvin'den geçen Çoruh Nehri'nin yüzeyi ise soğuk hava nedeniyle kısmen buzla kaplandı. Kentte beyaz örtüyle kaplanan nehir kıyısında güzel görüntüler oluştu.