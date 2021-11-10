Coşkun Aral'dan 'Reha Muhtar' eleştirisi: "O dönem kendini savundu, şimdi yalı sahibi oldu"

10 Kasım 2021 Çarşamba, 15:50

Simge Fıstıkoğlu’nun Youtube kanalında yayınlanan programı “Hayat Okulu”na bu hafta, Coşkun Aral konuk oldu.

Polis muhabiri olarak gazeteciliğe başlayan, ardından savaş bölgelerinde foto-muhabirlik yapan usta gazeteci ve belgesel yapımcısı Coşkun Aral, gazetecilik kariyerini anlattı.

Mesleği uğruna bir çok sağlık sıkıntısı yaşadığına değinen Aral, çocukluk anılarından ölümle burun buruna geldiği anlara, açlıktan böcek yemek zorunda kalmasına, Savaş Ay ile birlikte donma hikayelerine kadar pek çok anısını anlattı.

'YARIN KURŞUNA DİZECEĞİZ, SENİN EVİNDE KALSIN'

Aral, Güney Lübnan’dayken kendisiyle iletişime geçen kişilerin, 'Yarın bu adamı kurşuna dizeceğiz, senin kaldığın evde kalsın. Yarın da fotoğrafını çek" dediklerini söyledi.

Aral, başından geçen olayların kendisini nasıl etkilediğini şu sözlerle dile getirdi:

“Tanık olduğum şiddet nedeniyle ağladığım çok oldu. Bu anları çok sık yaşadım, hak vermiyorum, anlıyorum.”

'O DÖNEM KENDİNİ SAVUNDU, ŞİMDİ SERVET SAHİBİ OLDU'

Coşkun Aral, konuk olduğu programda, bir dönemin popüler haber sunucusu Reha Muhtar ile ilgili de eleştirilerde bulundu.

"Dünyada yer çekimi olduğu sürece bir şeyi aşağı çekmek çok kolay” diyen Coşkun Aral, NTV'de çalışırken haber sunması teklif edilince ilk tepkisinin istifa etmek olduğunu söyleyerek Reha Muhtar'ı eleştirme nedenini anlattı.

“Anchormanlık ayrı bir meslek" diyen Aral, "haberi aşağı çekti" dediği Reha Muhtar'la ilgili şu ifadeleri kullandı:

“Reha Muhtar çok iyi bir muhabirken haber sunucusu olup, toplumumuzun ne yazık ki çocuksu öğelerini kabartan, ana ilgi odağı yapan bir haber sunuculuğu başlattı. Reha Muhtar’a ilk tepki gösterenlerden biriyim, sen show programı yap dedim. O dönemde Reha kendini savundu, şimdi yalı sahibi oldu, servet sahibi oldu.”