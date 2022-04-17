Covid döneminde tüp bebek başvuruları arttı

17 Nisan 2022 Pazar, 00:00

Korona virüs pandemisini önlemeye yönelik çabaların odağında Covid-19 aşısı var. Ancak özellikle tüp bebek tedavisi yaptırmayı düşünen anne adayları üreme organlarına zarar verebileceğini düşünerek aşı olma ile ilgili tedirginlik yaşayabiliyorlar.

Uzmanlar, anne adaylarına tüp bebek tedavisi öncesinde aşı olmalarını öneriyor.

Covid-19’un hamilelik döneminde hayati riskleri artırdığını belirten uzmanlar, aşıyla ilgili tedirginlik duyulmaması gerektiğini kaydediyor.

Kadın Hastalıkları Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Dr. Gerçek Aydın, tüp bebek tedavisine başlamadan önce Covid-19 aşılarının tamamlanmasını önererek, “Tüp bebek tedavisine başlayacak anne adaylarının Covid-19 aşısı olmalarını öneriyoruz. Çünkü Covid-19 üreme sistemine zarar veren bir viral enfeksiyon. Sperm ve yumurta hücrelerini etkileyebiliyor. Virüs sperm sayı ve hareketliliğini azaltırken, aşı pozitif yönde etkiliyor. Bu nedenle aşı ile hastalıktan korunmak önem taşıyor. Mevcut veriler gebelik sırasında Covid-19 aşısının düşük yapma riskini artırmadığını gösteriyor. Gebelik öncesi veya sırasında aşılama, meternal/fetal komplikasyonları azaltmanın en iyi yoludur” diye konuştu.

ÖZELLİKLE ERKEKLER ETKİLENİYOR

Sözlerine devam eden Aydın, "Covid çok öngörülebilir olmayan her zaman seyri ve bunun etkileri çok kestirilemeyen ilginç bir hastalıktır. O nedenle hem erkeklerde sperm üretimi hem de kadınlarda yumurta sayısını düşüren tespitler vardır. Özellikle erkeklerde virüsün testilerine girme ihtimali biraz daha yüksek olduğu için burada yapacağı tahribat sperm üretimini bozabileceği için erkeklerin biraz daha dikkat etmesinde fayda var diye düşünüyorum. Covid geçirdiyseniz yumurtalık ve sprem durumlarınızın gözden geçirilmesinde fayda var. Tüp bebek başvuruları yüksek derecede arttı" dedi.