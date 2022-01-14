Çukur dizisinin çekildiği kahvehane alev alev yandı
Fatih'te, yayınlandığı süre boyunca kendi hayran kitlesini oluşturan, fenomen dizi 'Çukur'un çekildiği kahvehane alev alev yandı. Yangın itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürüldü. Alevler drone ile görüntülendi.
Ayvansaray'daki Esnaf Loncası Sokak'ta "Çukur" dizisinin de çekildiği kahvehanede yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüyerek iki katlı binayı sardı. Olay yerine çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, bina tamamen küle döndü.
Yaşananları anlatan mahalle sakini Özkan Kılıç, "Birden bire Çukur'un çekildiği kahvenin yukarısında çıktı. İtfaiyeler geldi. Müdahale ediyorlar. Kahve olarak kullanılıyordu. Yukarıda normal ev var. Kahvehane sahibi yaşıyordu" dedi.
Bir başka mahalle sakini ise, "Binanın sahibi Halit arkadaşımız elektriklerin gittiğini söyledi. Şalteri açtı. Şalteri kaldırınca bu sefer ev tutuşmaya başladı. Kendini dışarıya attı" diye konuştu.
Video Haberler
- Kağıthane'de feci olay: Döverek metrelerce sürükleyip...
- Tantunicide skandal görüntüler
- 'AKP'liyim, açım' dedi; salondan atıldı
- Türkiye bunu da gördü
- Akaryakıt zammından sonra yurttaşlar isyanda
- Enes'i ölüme götüren Nurcular nasıl örgütleniyor?
- Maskesiz grubu uyarınca tartışma çıktı
- Habertürk, Akşener'in yayınını neden kestiğini açıkladı
- Artık 1 kutusuna 116 TL ödenecek
- CHP'nin Cumhurbaşkanı adayını açıkladı
En Çok Okunan Haberler
- Uzman diyetisyen 'doğru bilinen yanlışları' anlattı
- MHP'de deprem yaratacak istifa
- Bülent Ersoy’dan ilk açıklama geldi
- Enes'in annesi ilk kez konuştu
- Bakan Varank'tan Gökbakar'a tepki
- 10 toksik ebeveyn davranışı
- AKP, park alanını dini tesis alanına kattı
- 'Ucuz ekmek' saldırısı: Dağıtım sırasında vurdular
- Erdoğan’ın danışmanının sözleri Rusya'nın gündeminde
- 'Bakan Özer gözden çıkarıldı mı?'