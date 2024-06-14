Çukurova'da ilk kez ekilmişti, hasadı yapıldı! Yüksek verim elde edildi...

Yayınlanma: 14.06.2024 - 17:13

Güncelleme: 14.06.2024 - 17:13

Tarım ve Orman Bakanlığı Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı tarafından desteklenen ve Konya Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü ile Ceyhan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından ortaklaşa yürütülen 'Karagün Dostu Karabuğday' projesinde Ceyhan ilçesinde 4 farklı mahallede üreticilere deneme ekimi gerçekleştirildi. Mart ayının son haftasında gerçekleştirilen ekimlerin ardından, karabuğdaylar ortalama 90 günlük yetişme periyodunun ardından haziran ayının ikinci haftasında hasat edilecek duruma geldi.

Glutensiz un tüketimine ihtiyaç duyan çölyak hastalarının daha kolay ve ucuz gıdaya ulaşmasını mümkün kılan ve sulamaya ihtiyaç duyulmayan karabuğdayın, mart-haziran döneminde bölgede alternatif ürün olarak yetiştirilmesi hedefleniyor.

Ceyhan ilçesi Dağıstan Mahallesi'ndeki deneme ekiminin yöre üreticisine tanıtılması amacıyla düzenlenen tarla gününe katılan Adana İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Nuri Kökçüoğlu, geliştirilen ve yeni tescili yapılan çeşitlerin tanıtımının yapılması ve ekiminin yaygınlaştırılması amacıyla yenilik ve yayım projeleri yürütüldüğünü söyledi. Kökçüoğlu, “Bu kapsamda bugüne kadar buğdaydan mısıra, soyadan arı otuna, pamuğa kadar birçok ürün için projeler hazırlayıp tanıtımlarını yaptık. Bu yıl da "Karagün Dostu Karabuğday" yenilik ve yayım projesini hayata geçirdik. Karabuğday, özellikle Çölyak hastalarına ucuz ve güvenilir besin kaynağı olarak insan beslenmesinde öne çıkmaktadır. Glutensiz gıdaların fiyatlarının yüksek olması, alım gücü düşük Çölyak hastaları için çok ciddi bir problem teşkil ediyor. Karabuğday da gluten duyarlılığı olan vatandaşlarımızın ihtiyacı olan ürünler için vazgeçilmez önemde. Biz de Türkiye'de neredeyse her ürünün üretildiği Çukurova'da bu yönde hayata geçirdiğimiz projeyle hem bu vatandaşlarımızın gıdaya daha ucuz ulaşması hem de yöre çiftçilerine alternatif ürün önerisinde bulunmak istedik" dedi.

ÇUKUROVA'DA İLK KEZ EKİLDİ

Bu yıl Ceyhan ilçesinde 4 ayrı lokasyonda 5'er dekar alanda karabuğday ekimi yapıldığını hatırlatan Kökçüoğlu, “Karabuğday ekilişi Çukurova'da ilk defa yapılmaktadır. Bu deneme sahalarında hiçbir sorun yaşanmamış olup, Türkiye ortalaması 120 kilo olan üründen dekara 150 kilogram verim bekliyoruz. Fiyat olarak da tahıl olan buğdayın yaklaşık 2 katı kadar fiyat oluşmaktadır. Karabuğday, gerek verim gerekse fiyat olarak yöre çiftçilerimiz için son derece mantıklı bir alternatif ürün olarak öne çıkıyor. Suya ihtiyaç duymaması sebebiyle bu tür ürünleri su kıtlığı olan günümüzde daha çok yaygınlaştırmak durumundayız" şeklinde konuştu.

Konya Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü'nden Araştırmacı Dr. Ahmet Güneş ise karabuğdayın önemli özelliklerini makinalı tarıma uygun olması, su istememesi, gübre ve zirai ilaç istememesi olarak sıraladı.

Programda daha sonra 5 dekarlık karabuğday denemesi normal buğday biçerdöveri ile hasat edildi.