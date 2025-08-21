Türkiye genelinde 55 binden fazla şubesi bulunan büyük market zincirlerinde "Cumhur Reyonu" uygulaması hayata geçiriliyor. Peki, Cumhur reyonu nedir? Cumhur reyonu projesi hangi marketlerde geçerli?



CUMHUR REYONU NEDİR?

İddiaya göre, proje kapsamında her marketin yüzde 10-15'lik kısmında Cumhur Reyonu köşesi açılacak. Ürünler doğrudan devlet tarafından sağlanacak. Fiyatlar Türkiye genelinde sabit ve devlet etiketli olacak. Satışı market kasaları yapacak, devlet denetim elemanı kontrol edecek. Marketlere sembolik işletme kârı verilecek.

MARKETLERDE ‘CUMHUR REYONU’ NASIL OLACAK?

Bu modelde marketlerin yüzde 10-15'lik bir kısmında ürünler doğrudan kamu tarafından sağlanacak.

Fiyatlar da eczanelerde olduğu gibi tüm Türkiye’de sabit olacak.

Cumhur Reyonu için büyükşehir ve gerekli diğer yerlerde depolar kurulacak.

Bakkal, küçük market, pazarcı esnafı ve yemek fabrikaları devletin açtığı bu depolardan ürün alabilecek.