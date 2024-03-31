Cumhuriyetle yaşıt Zekiye Teyze, oyunu kullandı
Türkiye Cumhuriyeti’yle yaşıt Zekiye Sertoğlu, engel tanımayarak sandığa gitti. Tekerlikli sandalye sandığına götürülen Zekiye Teyze alkışlar eşliğinde oyunu attı.
Türkiye Cumhuriyeti’yle yaşıt Zekiye Sertoğlu, 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri'nde engel tanımayarak ve bahane üretmeden sandığa gitti.
101 yaşındaki Sertoğlu, İzmir’in Karaburun ilçesinde İskele Mahallesi’ndeki evinden Gazi Mustafa Kemal Atatürk baskılı fularıyla ve tekerlekli sandalyesi ile çıkarılarak oyunu kullanmak üzere kayıtlı bulunduğu okula götürüldü.
Zekiye Teyze, Karaburun İlkokulu’nda 1007 Nolu Sandık’ta oyunu kullanırken, sandık kurulundaki tüm siyasi partilerin mensuplarının alkışları arasında oy zarfını sandığa attı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Yüzündeki morluklar dikkat çekti...
- Oy verme işlemi sırasında kan aktı!
- En baskın 4 erkek burcu: Bu burçlar bazen çekilmiyor
- DEM Parti İBB adayı Beştaş oy kullanmayacağını açıkladı
- 'Blok oy'a itiraz eden avukat darbedildi
- “Cübbeli babamdan intikam almak mı istiyor”
- CHP Meclis üyesi adayı sandık başında hayatını kaybetti!
- Sırrı Sakık'tan 'taşımalı seçmen' isyanı
- YSK Başkanı Yener'den 'yayın yasağı' açıklaması
- İmar planları yine iptal edildi!