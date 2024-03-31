Cumhuriyetle yaşıt Zekiye Teyze, oyunu kullandı

Yayınlanma: 31.03.2024 - 14:41

Güncelleme: 31.03.2024 - 14:42

Türkiye Cumhuriyeti’yle yaşıt Zekiye Sertoğlu, 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri'nde engel tanımayarak ve bahane üretmeden sandığa gitti.

101 yaşındaki Sertoğlu, İzmir’in Karaburun ilçesinde İskele Mahallesi’ndeki evinden Gazi Mustafa Kemal Atatürk baskılı fularıyla ve tekerlekli sandalyesi ile çıkarılarak oyunu kullanmak üzere kayıtlı bulunduğu okula götürüldü.

Zekiye Teyze, Karaburun İlkokulu’nda 1007 Nolu Sandık’ta oyunu kullanırken, sandık kurulundaki tüm siyasi partilerin mensuplarının alkışları arasında oy zarfını sandığa attı.