Cüneyt Özdemir'den Okan Kurt'un 'alıkonulmasına' dikkat çeken yorum
Cüneyt Özdemir, YouTube kanalında şarkıcı Demet Akalın'ın eşi Okan Kurt'un yaşadığı kavgada Cumhurbaşkanı'nın berberiyle ilgili iddiaları yorumladı. Özdemir, İlk kez hayatımda Cumhurbaşkanı'nın berberinin bu forsu kullanarak işin içine girdiğini duyuyorum. Türk siyasetine hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.
Şarkıcı Demet Akalın'ın eşi Okan Kurt, sahibi olduğu restoranda yan komşusuyla kavga etti. Kavgayı sosyal medya hesabından duyuran Demet Akalın, Kurt'un alıkonulduğunu ifade etti.
Kavgayla ilgili konuşan Okan Kurt ise "Bizi tehdit eden bir arkadaş var. Cumhurbaşkanı'nın berberiymiş" dedi.
Gazeteci Cüneyt Özdemir, Kurt'un iddialarını YouTube kanalında değerlendirdi.
Özdemir, konuyla ilgili olarak "Bu olayın başı sonu nedir, tartışma nereden çıktı, Okan Kurt ne dedi, bilmiyoruz. Okan Kurt'un ima ettiği şu; 'Cumhurbaşkanı'nın berberi Cumhurbaşkanı'nın forsunu kullanarak bizi tehdit ediyor' diyor. Türk siyasetinde çok şey duydum. Cumhurbaşkanlarının damadını, kızını, halasının oğlunu, kuaförünü duydum. Ama ilk kez hayatımda Cumhurbaşkanı'nın berberinin bu forsu kullanarak işin içine girdiğini duyuyorum. Türk siyasetine hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.
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