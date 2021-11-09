Cüneyt Özdemir'den Orkun Işıtmak'a sert tepki

09 Kasım 2021 Salı, 09:30

Orkun Işıtmak'ın YouTube kanalında yayınladığı son video gündem oldu. Bir günlüğüne anaokulu öğretmeni olan Işıtmak'ın videosunda, çocukların ağlaması ve yüzlerinin görünmesi eleştirilere neden oldu.

Videosunda son günlerin popüler dizisinin müziğini de kullanan Işıtmak, bir çocuğun "Ben annemi istiyorum" diyerek ağlamaya başlaması üzerine ise, "Daha iki dakika oldu bir kişi kaybettik. Arkadaşlar Squid Game oynamıyoruz, kişi sayımız azalarak gitmeyecek" dedi.

"ŞUURSUZLUĞUN EN ZİRVESİ"

Gazeteci Cüneyt Özdemir ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Orkun Işıtmak'a tepki gösterdi.

Özdemir Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Böyle bir videoyu Türkiye dışında herhangi bir ülkede çekerseniz muhtemelen kendinizi hapiste bulursunuz. Ama Türkiye'de iseniz sadece izliyorsunuz. Komik değil, taciz ile istismar arasında bir sınırda. Korkunç! İzin veren de, çektiren de, çeken de.

Böyle bir çekime izin veren anaokulu anında kapatılmazsa da yuh... Şuursuzluğun en zirvesi. Yahu 3 yaşında çocuklardan bahsediyoruz.

Daha vahimi videoyu çeken kişi yorumlarda eleştirenleri dava etmekle tehdit ediyor. O kadar saldım çayıra bir durum var ki böylesine bir videodan sonra özür dilenmesini beklerken bir de üzerine tehdit ediliyorsunuz. Söyleyecek çok söz var ama bakın hala kendimi tutuyorum.

Videoyu çekenin iddiası o ki bu videodaki ana babalar bu saçmalığa yazılı izin vermişler. Benim aklım almıyor. Ey bu videoda yüzleri kaptılmadan gösterilen çocukların ana babaları buna izin verdiğiniz doğru mu ? Doğru ise ne uğruna…Bir söyleyin çocuğunuzun bir damla.."

Böyle bir videoyu Türkiye dışında herhangi bir ülkede çekerseniz muhtemelen kendinizi hapiste bulursunuz. Ama Türkiye'de iseniz sadece izliyorsunuz.

Komik değil, taciz ile istismar arasında bir sınırda...

Korkunç!

İzin veren de, çektiren de, çeken de..https://t.co/7LERU4kwXJ — cüneyt özdemir (@cuneytozdemir) November 8, 2021







