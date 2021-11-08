Fenomen Orkun Işıtmak'ın kreşteki videosu olay oldu: Tepkiler sonrası açıklama yaptı
Orkun Işıtmak'ın YouTube kanalında yayınladığı son video gündem oldu. Bir günlüğüne anaokulu öğretmeni olan Işıtmak'ın videosunda, çocukların ağlaması ve yüzlerinin görünmesi tepkilere neden oldu. Işıtmak, tepkiler sonrası yaptığı açıklamada ailelerden yazılı izin alındığını ve videonun pedagoglar tarafından onaylandığını söyledi.
YouTube kanalında yayınladığı videolarla ünlü olan Orkun Işıtmak, son içeriği ile tepkilerin hedefinde yer aldı. "Bir günlük anaokulu öğretmeni oldum" başlıklı bir video yayınlayan Işıtmak, burada çocuklarla birlikte çekim yaptı.
YÜZLERİNİN GÖRÜNMESİ TEPKİ ÇEKTİ
Sosyal medyadaki vatandaşlar videodaki çocukların yüzlerinin açık olmasına tepki gösterirken, bir diğer eleştirilen kısım ise miniklerin ağladığı anlar oldu. Işıtmak'ın "İnşallah ısırılmam tetanoz aşımı da yaptırdım" sözleri, çocukların tuvaletteyken bile videoya alınması kullanıcıların eleştirdiği noktalardan oldu.
TWITTER'DA GÜNDEM OLDU
Anaokulundan paylaşılan iki videonun birinde, son günlerin popüler dizisi Squid Game'e gönderme yapıldı. Dizi müziğinin eşlik ettiği anlarda çocukların ağladığı anlara yer verildi. Bu görüntüler sosyal medyada gündem oldu. #OrkunIşıtmakHaddiniBil etiketi, Twitter'da gündem oldu.
"AİLELERDEN İZİN ALDIK"
Gelen tepkiler sonrası yazılı açıklama yapan Işıtmak ise videonun altına şu notu düştü:
"Video özelinde bazı Instagram hesapları bot hesaplarla Twitter üzerinden bu video hakkında saldırı başlatmışlar. Öncelikle video çekimi öncesi okuldan ve tüm çocukların ailelerinden yazılı izin alındı. Her zaman çocuklarımız dahil herkese iyi örnek olmaya çalıştım. 2 tane akılsız Instagram hesabının takipçilerine 'SALDIRIIN' demesiyle bu durum değişmeyecek."
"PEDAGOGLAR BİR SIKINTI GÖRMEDİ"
"Bu şahısların paylaşımları sonrasında videoyu farklı farklı öğretmenlere, avukatlara, psikologlara, psikiyatr ve pedegoglara gösterdik, hiçbiri bir problem göremedi. AyrıcaTwitter'da yoğun bir şekilde paylaşılan Youtube Shorts videosu, Squid Game özelinde yapılan bir uyarlamadan ibarettir. Videonun tamamı değildir."
"SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDUK"
"Toplumu haksız yere galeyana getirdikleri, beni ve anaokulunu kapattırmakla tehdit ettikleri, hakkımda sosyal medyada 'karalama' kampanyası başlattıkları için bu troll grup hakkında tek tek suç duyurusunda bulunduk. Peşlerini bırakmayacağımdan emin olabilirsiniz. Videoyu izlemeden yorum yapmayın, kimsenin de hakkını yemeyin!"
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