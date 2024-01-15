Cüssesi küçük etkisi büyük: Kolesterolü düşürüyor, kan şekerini dengeliyor! Kilosu 70 lira

Hisarcık’ta şifa deposu Kamkat meyvesi rağbet görüyor

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 15.01.2024 - 12:25
Cüssesi küçük etkisi büyük: Kolesterolü düşürüyor, kan şekerini dengeliyor! Kilosu 70 lira
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Kütahya’nın Hisarcık ilçe pazarında tezgahlarda satılmaya başlanan C vitamini deposu, Kamkat meyvesi, bağışıklık sistemini güçlendirme, kan şekerini dengeleme ve kolesterolü düşürme özelliğiyle halkın ilgi odağı haline geldi.

Pazarda Mersin’in Anamur ilçesinden getirdiği Kamkat meyvesini 70 TL’den satışa sunan Ahmet Koç, kabuğuyla birlikte tüketilen tek turunçgil meyvesi olan kamkatın kokusu ve tadıyla tüketiciyi cezbettiği söyledi.

Koç,”Çoğu kimsenin hiç bilmediği kamkat meyvesi, küçücük cüssesiyle içinde yüksek oranlarda demir, B vitaminleri, manganez, bakır ve kalsiyum yer almaktadır. Kamkat’ın bağışıklık sistemini güçlendirdiği, kan şekerini dengelediği, bilinmektedir. Bu özelliklerinden dolayı son günlerde kamkat meyvesi satışlarımız arttı ” dedi.


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