Cybill Shepherd ve Bruce Willis'in başrolde olduğu 80'lerin fenomen dizisi 'Moonlighting' geri dönüyor
1980'lerin ikonik dizisi 'Moonlighting' (Mavi Ay), yıllar sonra yeniden bir dijital platformda yayınlanacak.
Cybill Shepherd ve Bruce Willis'in başrollerini paylaştığı ikonik komedi polisiye dizisi Moonlighting (Mavi Ay), yıllar sonra yeniden ekrana dönüyor.
Yayınlandığı tek kanallı dönemde, dizi saatinde sokaklarda çıt çıkmayan fenomen dizinin bir dijital platformda yeniden yayınlanacağı haberini, yaratıcısı Glenn Gordon Caron sosyal medya hesabından duyurdu.
Caron, açıklamasında, "Başrollerini Bruce Willis ve Cybill Shepherd'ın paylaştığı Moonlighting'in 5 sezonunun tamamını yayına hazırlama işi başladı artık. Bu iddialı bir proje. Çok parçalı. Ve oldukça uzun sürebilir. Ama ilk sizin bilmenizi istedim" dedi. Caron, dizinin hangi platformda ve ne zaman yayınlanacağının henüz belli olmadığını belirtti.
Bu yılın başlarında Caron; Disney yöneticilerinin dizinin yayınlanmasıyla ilgili en büyük problemin; dizinin çok fazla müzik içerdiği, zamanında bu lisansların alınmadığı ve şimdilerde de bu maliyetin çok yüksek olacağını bildirdiklerini belirtmişti.
Eski model Maddie Hayes ile esprili dedektif David Addison'un maceralarını anlatan Mavi Ay, Mart 1985 ile Mayıs1989 arasında ABC televizyonunda toplam 66 bölüm olarak yayınlanmıştı. Türkiye'de de cuma geceleri TRT 1'de yayınlanıyordu.
CAT'S OUTTA THE BAG— Glenn Caron (@GlennGCaron) October 5, 2022
Can't keep it under my hat any longer--the business of getting all 5 seasons of "Moonlighting" starring Bruce Willis and Cybill Shepherd ready for streaming has begun! pic.twitter.com/7XVZauGkHF
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