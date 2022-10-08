TV yayın akışı 8 Ekim 2022 Cumartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?
Uzun bir haftanın ardından cumartesi gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor.
Özellikle 8 Ekim Cumartesi akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu.
İşte, 8 Ekim Cumartesi günü TV yayın akışı...
8 EKİM CUMARTESİ HANGİ KANALDA NE VAR?
KANAL D YAYIN AKIŞI 20:00 - Şarkılar Bizi Söyler
FOX TV YAYIN AKIŞI 20:00 - Bir Peri Masalı
STAR TV YAYIN AKIŞI 20:00 - Doğu Demirkol ile Alelade Show
TV8 YAYIN AKIŞI 20:00- MasterChef Türkiye
ATV YAYIN AKIŞI 20:00- Kardeşlerim
SHOW TV YAYIN AKIŞI 20:00- Güldür Güldür Show
TRT 1 YAYIN AKIŞI 20:00- Gönül Dağı
TV8 YAYIN AKIŞI
06:00 Oynat Bakalım
07:00 Doğduğun Ev Kaderindir
08:30 Süper Bir Takım
08:45 Türkiye'nin Doktorları / Yeni Bölüm
10:00 Bir Yemek Olsan / Yeni Bölüm
10:45 Gazete Magazin / Yeni Bölüm
13:15 MasterChef Türkiye
15:00 Pişir de Görelim
18:00 MasterChef Türkiye
20:00 MasterChef Türkiye / Yeni Bölüm
00:15 Doya Doya Moda
02:15 Gazete Magazin
04:15 8x8
05:30 Bilginiz Olsun
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