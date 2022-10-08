TV yayın akışı 8 Ekim 2022 Cumartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

cumhuriyet.com.tr
08 Ekim 2022 Cumartesi, 10:27
<p>Uzun bir haftanın ardından cumartesi gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. </p> <p>Özellikle 8 Ekim Cumartesi akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu.</p> <p>İşte, <strong>8 Ekim Cumartesi günü TV yayın akışı...</strong></p>

Uzun bir haftanın ardından cumartesi gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. 

Özellikle 8 Ekim Cumartesi akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu.

İşte, 8 Ekim Cumartesi günü TV yayın akışı...

<p><strong>8 EKİM CUMARTESİ HANGİ KANALDA NE VAR?</strong></p> <p><strong>KANAL D YAYIN AKIŞI  </strong>     20:00 - Şarkılar Bizi Söyler</p> <p><strong>FOX TV YAYIN AKIŞI </strong>         20:00 - Bir Peri Masalı</p> <p><strong>STAR TV YAYIN AKIŞI  </strong>      20:00 - Doğu Demirkol ile Alelade Show  </p> <p><strong>TV8 YAYIN AKIŞI  </strong>              20:00- MasterChef Türkiye</p> <p><strong>ATV YAYIN AKIŞI </strong>               20:00- Kardeşlerim </p> <p><strong>SHOW TV YAYIN AKIŞI </strong>     20:00- Güldür Güldür Show</p> <p><strong>TRT 1 YAYIN AKIŞI </strong>            20:00- Gönül Dağı</p>

8 EKİM CUMARTESİ HANGİ KANALDA NE VAR?

KANAL D YAYIN AKIŞI       20:00 - Şarkılar Bizi Söyler

FOX TV YAYIN AKIŞI          20:00 - Bir Peri Masalı

STAR TV YAYIN AKIŞI        20:00 - Doğu Demirkol ile Alelade Show  

TV8 YAYIN AKIŞI                20:00- MasterChef Türkiye

ATV YAYIN AKIŞI                20:00- Kardeşlerim 

SHOW TV YAYIN AKIŞI      20:00- Güldür Güldür Show

TRT 1 YAYIN AKIŞI             20:00- Gönül Dağı

<p><strong>KANAL D YAYIN AKIŞI       </strong></p> <p>07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki</p> <p>09:45 Magazin D Cumartesi</p> <p>13:00 Arda'nın Mutfağı</p> <p>14:00 Camdaki Kız</p> <p>16:00 O Kız</p> <p>18:45 Kanal D Haber Hafta Sonu</p> <p>20:00 Şarkılar Bizi Söyler</p> <p>00:15 Camdaki Kız</p> <p>02:45 Yola Devam</p> <p>04:00 Müzik Arası</p> <p>05:15 Yabancı Damat  </p>

KANAL D YAYIN AKIŞI       

07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

09:45 Magazin D Cumartesi

13:00 Arda'nın Mutfağı

14:00 Camdaki Kız

16:00 O Kız

18:45 Kanal D Haber Hafta Sonu

20:00 Şarkılar Bizi Söyler

00:15 Camdaki Kız

02:45 Yola Devam

04:00 Müzik Arası

05:15 Yabancı Damat  

<p><strong>FOX TV YAYIN AKIŞI       </strong></p> <p>08.30 Çalar Saat Hafta Sonu </p> <p>11.15 Ekonomi Arası</p> <p>11.20 Kamera Arkası </p> <p>12.00 Bir Peri Masalı</p> <p>14.30 Yasak Elma</p> <p>16.30 Mahkum</p> <p>19.00 Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu</p> <p>20.00 Bir Peri Masalı</p> <p>22.45 Tozluyaka</p> <p>01.45 Yasak Elma</p> <p>04.15 Masumiyet</p> <p>06.00 Şevkat Yerimdar </p>

FOX TV YAYIN AKIŞI       

08.30 Çalar Saat Hafta Sonu 

11.15 Ekonomi Arası

11.20 Kamera Arkası 

12.00 Bir Peri Masalı

14.30 Yasak Elma

16.30 Mahkum

19.00 Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu

20.00 Bir Peri Masalı

22.45 Tozluyaka

01.45 Yasak Elma

04.15 Masumiyet

06.00 Şevkat Yerimdar 

<p><strong>STAR TV YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>07:00 Gecenin Ucundar</p> <p>09:00 Çizgi Film</p> <p>10:00 Burcu ile Hafta Sonu</p> <p>12:00 Yerli Dizi Tekrar  </p> <p>15:00 Gecenin Ucunda</p> <p>18:15 Star Ana Haber</p> <p>19:00 Çok Güzel Hareketler 2</p> <p>20:00 Doğu Demirkol ile Alelade Show</p> <p>22:45 Gecenin Ucunda</p> <p>01:30 Yerli Dizi Tekrar</p> <p>04:15 İki Aile</p>

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Gecenin Ucundar

09:00 Çizgi Film

10:00 Burcu ile Hafta Sonu

12:00 Yerli Dizi Tekrar  

15:00 Gecenin Ucunda

18:15 Star Ana Haber

19:00 Çok Güzel Hareketler 2

20:00 Doğu Demirkol ile Alelade Show

22:45 Gecenin Ucunda

01:30 Yerli Dizi Tekrar

04:15 İki Aile

<p><strong>TV8 YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>06:00 Oynat Bakalım</p> <p>07:00 Doğduğun Ev Kaderindir</p> <p>08:30 Süper Bir Takım</p> <p>08:45 Türkiye'nin Doktorları / Yeni Bölüm</p> <p>10:00 Bir Yemek Olsan / Yeni Bölüm</p> <p>10:45 Gazete Magazin / Yeni Bölüm</p> <p>13:15 MasterChef Türkiye</p> <p>15:00 Pişir de Görelim</p> <p>18:00 MasterChef Türkiye</p> <p>20:00 MasterChef Türkiye / Yeni Bölüm</p> <p>00:15 Doya Doya Moda</p> <p>02:15 Gazete Magazin</p> <p>04:15 8x8</p> <p>05:30 Bilginiz Olsun</p>

TV8 YAYIN AKIŞI

06:00 Oynat Bakalım

07:00 Doğduğun Ev Kaderindir

08:30 Süper Bir Takım

08:45 Türkiye'nin Doktorları / Yeni Bölüm

10:00 Bir Yemek Olsan / Yeni Bölüm

10:45 Gazete Magazin / Yeni Bölüm

13:15 MasterChef Türkiye

15:00 Pişir de Görelim

18:00 MasterChef Türkiye

20:00 MasterChef Türkiye / Yeni Bölüm

00:15 Doya Doya Moda

02:15 Gazete Magazin

04:15 8x8

05:30 Bilginiz Olsun

<p><strong>ATV YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>07:00 Bir Zamanlar Çukurova</p> <p>07:30 atv'de Hafta Sonu</p> <p>10:00 Kardeşlerim</p> <p>13:00 Aldatmak</p> <p>16:00 Bir Küçük Gün Işığı</p> <p>19:00 atv Ana Haber</p> <p>20:00 Kardeşlerim</p> <p>00:20 Aldatmak</p> <p>03:20 Gül Masalı</p> <p>05:50 Bir Zamanlar Çukurova</p>

ATV YAYIN AKIŞI

07:00 Bir Zamanlar Çukurova

07:30 atv'de Hafta Sonu

10:00 Kardeşlerim

13:00 Aldatmak

16:00 Bir Küçük Gün Işığı

19:00 atv Ana Haber

20:00 Kardeşlerim

00:20 Aldatmak

03:20 Gül Masalı

05:50 Bir Zamanlar Çukurova

<p><strong>SHOW TV YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>07:00 Yeni Gelin</p> <p>10:00 Cumartesi Sürprizi</p> <p>13:00 Bir Şansım Olsa</p> <p>14:30 Gelsin Hayat Bildiği Gibi</p> <p>18:25 Hafta Sonu Ana Haber</p> <p>20:00 Güldür Güldür Show</p> <p>00:15 Tuzak (Setup)</p> <p>01:45 Tuzak (Setup)</p> <p>03:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi</p> <p>05:30 Bir Şansım Olsa </p>

SHOW TV YAYIN AKIŞI

07:00 Yeni Gelin

10:00 Cumartesi Sürprizi

13:00 Bir Şansım Olsa

14:30 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

18:25 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

00:15 Tuzak (Setup)

01:45 Tuzak (Setup)

03:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

05:30 Bir Şansım Olsa 

<p><strong>TRT 1 YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>05:25 Yedi Numara</p> <p>06:35 Kalk Gidelim</p> <p>09:55 Şefin Sağlıklı Masası</p> <p>11:00 Hayallerinin Peşinde</p> <p>11:20 Kasaba Doktoru</p> <p>15:15 Teşkilat</p> <p>19:00 Ana Haber</p> <p>20:00 Gönül Dağı</p> <p>00:15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi</p> <p>01:30 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı</p> <p>02:00 Teşkilat</p> <p>04:45 Şefin Sağlıklı Masası</p>

TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:25 Yedi Numara

06:35 Kalk Gidelim

09:55 Şefin Sağlıklı Masası

11:00 Hayallerinin Peşinde

11:20 Kasaba Doktoru

15:15 Teşkilat

19:00 Ana Haber

20:00 Gönül Dağı

00:15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi

01:30 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı

02:00 Teşkilat

04:45 Şefin Sağlıklı Masası

8 ekim yayın akışı Animasyon filmi hangi film/dizi var? ATV bu akşam tv'de ne var? TV 8 tv yayın akışı

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler