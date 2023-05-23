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ÇYDD’ye bırakmıştı: Seyfi Dursunoğlu'nun miras davasında karar çıktı

'Huysuz Virjin' olarak tanınan sanatçı Seyfi Dursunoğlu’nun miras davasında karar çıktı. Yeğenleri tarafından açılan itiraz davasında vasiyet iptali reddedildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 23.05.2023 - 16:06
ÇYDD’ye bırakmıştı: Seyfi Dursunoğlu'nun miras davasında karar çıktı
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'Huysuz Virjin' adıyla tanınan Seyfi Dursunoğlu'nun mirasını Çağdaş Yaşamı Destekleme Destekleme Derneği’ne bırakmasının ardından yeğenleri tarafından açılan itiraz davasında karar çıktı.

İstanbul Anadolu 14. Asliye Hukuk Mahkemesi, vasiyetin iptali davasını reddetti. Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği yaptığı açıklamada mahkemenin kararını duyurdu.

Dernek yaptığı açıklamada “Eğitimin ve eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanmasının toplumsal gelişmemizde çok önemli payının olduğu bilinciyle yaptığı bağış ile gelecek kuşakların yolunu aydınlatan, Cumhuriyet’in kazanımlarına ve çağdaş yaşam değerlerine duyduğu inançla örnek bir sanatçı olan Seyfi Dursunoğlu’nu bir kez daha sevgi ve özlemle anıyoruz” ifadelerine yer verdi.


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