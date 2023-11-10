CZN Burak babasıyla kavgasını ilk kez anlattı: 'Eşek gibi oturacaksın' dedi

Yayınlanma: 10.11.2023 - 15:45

Güncelleme: 10.11.2023 - 15:46

CZN Burak kullanıcı adıyla tanınan sosyal medya fenomeni ve şef Burak Özdemir, Armağan Çağlayan'ın YouTube'da yaptığı Gör Beni programına konuk oldu. Özdemir, hayatı ile ilgili özel detayları anlattı.

Çocukluğundan bu yana babası ile arasının iyi olmadığını ifade eden Özdemir, babasının maddi açıdan çok tutucu bir kişiliğe sahip olduğunu söyledi.

'BABAMIN YANINDA MAAŞLI ELEMAN OLARAK ÇALIŞTIM'

Babasının yanında her zaman maaşlı eleman olarak çalıştığını ve ünlendiğinde dahi maaşla çalışıp ortaklık yaşamadığını belirten Özdemir, babasının hep maddi olarak tutucu olduğunu söyledi. Özdemir, tanınırlığı artınca şirketin adını değiştirdiklerini söyleyerek o dönem de maaş aldığını ifade etti.

CZN Burak yaşadıklarını anlatırken, "2018 sonrası 2020'e kadar babamın yanında çalıştım, en fazla bir araba değiştirebildim, bir ev aldım, ablamla kalıyorum. İşe gidip geliyorum, elimden ne gelirse yapıyorum. Çok takipçi olduktan sonra iyilik yapmayı seviyordum zaten durumum varken de yapmaya çalışıyorum. Biz yemek videoları çekiyoruz, yiyen var yemeyen var" ifadelerini kullandı.

'DAVAYI GERİ ALDIM, İŞLERİ AYIRDIK'

Fenomen sözlerine şöyle devam etti:

"Sosyal projeler yapmaya başladım, maddi olayları içimde sakladım o kısmı göstermek istemedim. İsim yurt dışına açılmaya başladı, bir konuda babamla anlaşamadık, bunu söylemek istemiyorum. Ama gidip 'arkamdan neden bunu yaptın?' diye sitem ettim. O da istediğimi yaparım dedi. 'Eşek gibi oturacaksın susup' dedi. Zoruma gitti, adli bir süreç oldu, sonra geldi 'Baba oğuluz yaptığın ayıp' dedi. Oysa o bana söylemek istemediğim şeyi yaptı. Barışmadık... Davayı geri aldım ama işleri ayırdık. Ceketimi alıp çıktım... Sürekli bir para mevzusu var, sonra gittim kendime yer açtım."

Popüler olmanın getirisi kadar ondan götürdükleri de olduğuna değinen fenomen, sosyal medyanın ona olan getirisi kadar ondan götürdükleri de olduğunu belirtti.