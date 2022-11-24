D-Tox filminin konusu ne, oyuncuları kim?

24 Kasım 2022 Perşembe, 10:07

D-Tox, yönetmenliğinde Jim Gillespie, senaryosunda ise Ron L. Brinkerhoff ve Howard Swindle olan, 2002 yapımlı bir gerilim/aksiyon filmidir.

D-TOX FİLMİNİN KONUSU NE?

Tanık olduğu acımasız suçun ardından travma yaşayan FBI ajanı Jake Malloy, ortalıkta serbestçe dolaşan bir seri katili yakalamak için korkularını yenmek zorundadır.

D-TOX FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Sylvester Stallone

Charles S. Dutton

Kris Kristofferson

D-TOX FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇ?

D-Tox filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.3 olarak belirlenmiştir.