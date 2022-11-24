D-Tox filminin konusu ne, oyuncuları kim?
2002 yılında vizyona giren D-Tox filmi, televizyon ekranlarında izleyiciyle buluşan filmler arasında yer alıyor. Peki, D-Tox filminin konusu ne? D-Tox filminin oyuncuları kim? D-Tox filminin IMDb puanı kaç?
D-Tox, yönetmenliğinde Jim Gillespie, senaryosunda ise Ron L. Brinkerhoff ve Howard Swindle olan, 2002 yapımlı bir gerilim/aksiyon filmidir.
D-TOX FİLMİNİN KONUSU NE?
Tanık olduğu acımasız suçun ardından travma yaşayan FBI ajanı Jake Malloy, ortalıkta serbestçe dolaşan bir seri katili yakalamak için korkularını yenmek zorundadır.
D-TOX FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Sylvester Stallone
Charles S. Dutton
Kris Kristofferson
D-TOX FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇ?
D-Tox filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.3 olarak belirlenmiştir.
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