Bıçaklar Çekildi filminin konusu ne, oyuncuları kim?

24 Kasım 2022 Perşembe, 09:57

Bıçaklar Çekildi (Knives Out), yönetmenliğinde ve senaryosunda Rian Johnson olan, 2019 yapımlı bir dram/komedi filmidir.

BIÇAKLAR ÇEKİLDİ FİLMİNİN KONUSU NE?

Bir dedektif, başarılı bir polisiye romancının ve onun rahatsız edici, eksantrik ailesinin ölümünü çevreleyen karmaşık sırlar ve yalanlar ağını çözer.

BIÇAKLAR ÇEKİLDİ FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Daniel Craig

Chris Evans

Ana de Armas



