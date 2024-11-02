Dağ ceylanları için iyi haber

Yayınlanma: 02.11.2024 - 04:00

Güncelleme: 02.11.2024 - 04:00

Dünyadaki nüfusunun neredeyse yarısı Türkiye’de yaşayan dağ ceylanları için Doğa Derneği ve Hatay Tabiatı Koruma Derneği (Takoder) ortaklığında yeni bir çalışma başlıyor. Çalışma kapsamında ülkemizde sadece Hatay’da yaşayan dağ ceylanlarının üzerindeki tehditlerin azaltması, çeşitli koruma ve farkındalık faaliyetleri yapılması ve ceylanlar için yeni yaşam alanları belirlenmesi hedefleniyor.

Sağlıklı ekosistemlerin birer simgesi olan toynaklılar bitki örtüsünü yiyerek tohumların dağılmasını, çimlenmesini ve hayvan türlerinin dağılımını ve bolluğunu destekliyor. Küresel olarak yalnızca yaklaşık 3 bin ile sınırlı olan dağ ceylanı sayısı İsrail, Ürdün, Filistin ve Türkiye’de dağılım gösteriyor. Türkiye’de dağ ceylanı nüfusu 1.387 olarak belirlendi ve Türkiye-Suriye sınırı boyunca dar bir şeride sıkıştığı belirlendi. Bu nedenle Hatay, ceylanların korunması ve çoğaltılması yalnızca Türkiye değil, türün dünya çapında büyümesi için de önemli.

DÖNGÜSEL EKONOMİ

Var olan malzeme ve ürünleri mümkün olduğunca uzun süre paylaşmayı, kiralamayı, yeniden kullanmayı, onarmayı, yenilemeyi ve geri dönüştürmeyi içeren bir üretim ve tüketim modelidir. “Satın al, yap, tüket, at” yerine “azalt, yeniden kullan, geri dönüştür” ilkelerini tercih eden döngüsel ekonomi küresel sıcaklık artışını sanayi öncesi seviyelerin 1.5 derece üzerinde sınırlamak için gereken en önemli adımlardan biridir. Dairesel ekonomi modeli üç temel prensibi içerir; atık ve kirliliği ortadan kaldırmak, ürün ve malzemeyi en yüksek değerde dolaşım ağına sokmak, doğayı yeniden canlandırarak mevcut doğal kaynakları korumak ve artırmak. Circle Economy’nin Deloitte ile işbirliği içinde yayımladığı 2024 tarihli Döngüsellik Açığı Raporu’nun verilerine göre son beş yılda küresel ölçekte 500 milyar ton malzeme tüketildi. Bu miktar insanlığın 1900’den beri tükettiği tüm malzemelerin yüzde 28’i kadar. Unutmadan kavram üzerine yapılan tartışmaların, müzakerelerin ve makalelerin hacmi son beş yılda neredeyse üç katına çıkarak döngüsel ekonomi megatrend statüsüne ulaştı.

