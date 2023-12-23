Damla Ersubaşı uyuşturucu kullandığını ağlayarak açıklamıştı: Avukatından 'itiraf' videosuna yanıt

Yayınlanma: 23.12.2023 - 14:13

Güncelleme: 23.12.2023 - 14:13

Bir dönemin popüler dizilerinden Sihirli Annem dizisinde hayat verdiği Tuğçe karakteriyle hafızalara kazınan Damla Ersubaşı, 2016 yılında işletmeci Mustafa Can Keser ile nikah masasına oturmuştu. Zehra ve Zeynep adında iki kızları olan çift, 2020'de olaylı bir şekilde boşanmıştı.

'İhanet' ve 'şiddet' iddiaları sonrası yollarını ayıran ikili yeniden karşı karşıya geldi. Mustafa Can Keser'in, eski eşi Damla Ersubaşı'na ağır suçlamalarla dolu bir velayet davası açtığı öğrenildi.

"VELAYETİ ALMAK İSTİYORUM"

Keser, eline ulaşan görüntülerin ardından mahkemeye başvurdu, ‘Eski karım yasaklı madde kullanıyor, velayeti almak istiyorum’ dedi.

Çocuklarının annesinin uyuşturucu kullandığını iddia eden Mustafa Can Keser, çocukların velayetini aldı. Mahkeme kararıyla çocuklarını eski eşine kaptıran ünlü oyuncu, sosyal medya hesabından ağlayarak açıklama yapmıştı.

"BEN UYUŞTURUCUYA DÜŞTÜM"

Ağlayarak uyuşturucu kullandığını itiraf eden ünlü oyuncu, "Bir dönem uyuşturucuya düştüm. Parayı kumarda, uyuşturucuda harcadım. Bu para eski kocam Mustafa Can Keser'in parasıydı. Beni tehdit etti. Çocuklarımı aldı" ifadelerini kullanmıştı.

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

Damla Ersubaşı son olarak eski olduğunu söylediği videoyu tehdit ve şantajla çektiğini söyleyerek suçlamaları kabul etmedi.



Gözyaşları içinde çektiği videoda uyuşturucu ve kumar batağına düştüğünü itiraf eden Ersubaşı, avukatı aracılığıyla yaptığı açıklamada bütün suçu eski eşinin üstüne attı.

Video üzerinden montaj yapıldığını söyleyen Ersubaşı, uyuşturucu kullanmadığını ispatlamak için sağlık sonuçlarını yayınlayacağını belirtti.

Ersubaşı'nın avukatı aracılığıyla yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Son günlerde sosyal medya ve ulusal basında dolaşan, müvekkilim Damla Ersubaşı'yla ait videoyla ilgili olarak ortaya atılan yasaklı madde ve kumar iddialarıyla ilgili asılsız ve mesnetsiz haberlere dikkat çekmek isteriz. Bu iddiaları yakından takip ediyoruz. Müvekkilim, evlilik birliği devamında ve sonrasında eski kocası tarafından tehdit ve psikolojik şiddete maruz kalmıştır. Müvekkil, eski eşi tarafından gördüğü bu psikolojik şiddetler neticesinde kişisel bir patlama noktasına gelmiştir.



"ÇOCUKLARIYLA TEHDİT EDEREK VİDEO ÇEKTİRDİ"

Medyaya düşen söz konusu video ise eski eşin müvekkilime uyguladığı boşanma sonrası psikolojik şiddetin ve tehditlerin bir tezahurudur. Mustafa Can Keser müvekkili çocukları ile tehdit ederek ilgili videoyu kayıt altına aldırmış ve kendisine gönderilmesini sağlamıştır. Müvekkil çocuklarıyla olan ilişkisinin ve çocuklarının psikolojisinin zarar görmemesi adına bu baskıya boyun eğmiştir.

"VİDEO 1,5 SENE ÖNCE ÇEKİLDİ"

Sadece Mustafa Can Kese'de bulunan bu video yaklaşık bir buçuk sene öncesine ait olup ne hikmetse eski eş tarafından şimdi medyaya servis edilmiştir. İlgili videoda müvekkilim ağlamakta ve psıkolojisinin eski eşi tarafından altüst edildiği görülmektedir. Mustafa Can Keser, müvekkilimi kamuoyu nezdinde itibarsızlaştırılmak amacıyla söz konusu videonun bazı kısımlarını keserek medyaya servis etmiştir. Eski eş bir baba olduğunu da unutarak söz konusu davranışın çocuklarının psikolojisini ve geleceğini olumsuz etkileyeceğini bilmesine rağmen bu hareketi yapmış, çocuklarının annesini kamuoyu nezdinde itibarsızlaştırmak istemiştir.

"MADDE KULLANMADIĞINI KAMUOYUYLA PAYLAŞACAK"

Müvekkilim, videonun orijinal ve tam halinde, eski eşi tarafından yapılan tehditlerle ilgili açıklama yapmaktadır. Mağdur olan müvekkilim Damla Ersubaşı, sanki kendisi suçluymuş gibi gösterilmektedir. Kamuoyunu yanıltıcı olabilecek bu videoya ihbar edilmemesini ve objektif bir bakış açısıyla yaklaşılmasını rica ediyoruz. Müvekkilimizin itibarı ve hukuki haklarına yönelik herhangi bir saldırıya karşı gerekli hukuki adımları atmaya devam edeceğimizi belirtmek isterim. Bu tür yayınlar, sadece müvekkilimizin değil ayni zamanda toplumun genel hukuki normlarına da zarar verebilecek potansiyel tehlikeler içermektedir. Müvekkilim, en kısa zamanda kendisinin yasaklı madde kullanmadığını gösteren sağlık sonuçlarını kamuoyuyla paylaşacaktır."