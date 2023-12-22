Sihirli Annem'in Tuğçe'si Damla Ersubaşı ağlayarak 'uyuşturucu' kullandığını itiraf etti

Yayınlanma: 22.12.2023 - 12:33

Güncelleme: 22.12.2023 - 12:41

Bir dönemin popüler dizilerinden Sihirli Annem dizisinde hayat verdiği Tuğçe karakteriyle hafızalara kazınan Damla Ersubaşı, 2016 yılında işletmeci Mustafa Can Keser ile nikah masasına oturmuştu. Zehra ve Zeynep adında iki kızları olan çift, 2020'de olaylı bir şekilde boşanmıştı.

'İhanet' ve 'şiddet' iddiaları sonrası yollarını ayıran ikili yeniden karşı karşıya geldi. Mustafa Can Keser'in, eski eşi Damla Ersubaşı'na ağır suçlamalarla dolu bir velayet davası açtığı öğrenildi.

"VELAYETİ ALMAK İSTİYORUM"

Keser, eline ulaşan görüntülerin ardından mahkemeye başvurdu, ‘Eski karım yasaklı madde kullanıyor, velayeti almak istiyorum’ dedi.

Çocuklarının annesinin uyuşturucu kullandığını iddia eden Mustafa Can Keser, çocukların velayetini aldı.

Mahkeme kararıyla çocuklarını eski eşine kaptıran ünlü oyuncu, sosyal medya hesabından ağlayarak açıklama yaptı.

"BEN UYUŞTURUCUYA DÜŞTÜM"

Ağlayarak uyuşturucu kullandığını itiraf eden ünlü oyuncu, "Bir dönem uyuşturucuya düştüm. Parayı kumarda, uyuşturucuda harcadım. Bu para eski kocam Mustafa Can Keser'in parasıydı. Beni tehdit etti. Çocuklarımı aldı" ifadelerini kullandı.