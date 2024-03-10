Yayınlanma: 10.03.2024 - 10:15

Güncelleme: 10.03.2024 - 10:16

Barcelona'nın efsane kadrosunda kendine yer bulan ve başarılarla dolu bir kariyer çizen Brezilyalı sağ bek Dani Alves'in intihar ettiği sosyal medyada iddia edildi. Peki, Dani Alves intihar mı etti? Dani Alves kimdir? Dani Alves neden hapiste?

DANİ ALVES İNTİHAR MI ETTİ?

Tutuklu halde cezaevinde bulunan Dani Alves'in intihar ettiği ileri sürüldü. Sosyal medyada dünya gündemine oturan olayla ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi.

DANİ ALVES NEDEN HAPİSTE?

Barselona İl Mahkemesi, bir yılı aşkın süredir tutuklu bulunan ve hakkında 12 yıla kadar hapis cezası istenen Alves'i, 4 yıl 6 ay hapis, 5 yıl polis denetimi, 9 yıl mağdurdan uzak durma ve 150 bin avro para cezasına çarptırdı.

Barselona kentindeki bir eğlence merkezinin tuvaletinde 30 Aralık 2022 gecesi 23 yaşındaki bir kadına cinsel saldırıda bulunmakla suçlanan Alves, 20 Ocak 2023'te Meksika'dan Barselona'ya geldikten sonra gözaltına alınmış, ardından çıkartıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

DANİ ALVES KİMDİR?

Dani Alves da Silva 6 Mayıs 1983 yılında dünyaya gelmiştir. Futbol kariyerine Brezilya'nın Bahia takımında başladı. Alves 2001 yılında Bahia'nın A takımıyla maçlara çıktı. Başarılı bir sezonun ardından 2002 yılında Sevilla tarafından transfer edildi.

Sevilla'da başarılı futbolunu sürdürdükten sonra 2003 FIFA Dünya Gençler Şampiyonası'nda Brezilya ile şampiyonluk yaşamıştır. Sevilla'nın 2006 ve 2007'de kazandığı UEFA Kupası'nda büyük rol oynayan Alves genç yaşının da avantajıyla Avrupa'nın üst düzey kulüplerinin dikkatini çekti. 2007-2008 sezonunda Sevilla'nın UEFA Şampiyonlar Ligi ve İspanya Ligi'nde başarısız olmasının ardından 2 Temmuz 2008'de Barcelona'ya transfer olmuştur. 2008-2009 sezonu için Barcelona'ya 4 yıllık imza atmıştır. Barcelona, Dani Alves'in transferi için Sevilla kulübüne 32 Milyon € ödemiştir. Barcelona formasını ilk kez 25 Ekim 2008'de Almería karşısında giymiştir.

ÖZEL HAYATI

29 Eylül 2011'de Alves, Küresel Futbol programı için Özel Olimpiyatlar Elçisi olarak atandı ve özellikle 2014 FIFA Dünya Kupası öncesinde zihinsel engelli insanlar için futbola saygı ve katılımı teşvik etmekle görevlendirildi. Alves, eski takım arkadaşı olan rapçi José Manuel Pinto ile birlikte 15 Haziran 2018'de YouTube'da "Suave" adlı bir şarkı yayınladı.

Eylül 2021'de Alves, Brezilya cumhurbaşkanı lehine sloganlar attıktan sonra Jair Bolsonaro'nun destekçisi olduğunu belirtti. Aynı yıl Alves, Cambridge Dükü Prens William tarafından yönetilen bir çevre girişimi olan Earthshot Prize konsey üyesi olarak atandı. Alves, ana dili Portekizce'ye ek olarak İngilizce ve İspanyolca da bilmektedir.