Barcelona'dan Dani Alves'i şoke eden hamle: Efsaneler Listesinden çıkarıldı!

Yayınlanma: 27.02.2024 - 14:42

Güncelleme: 27.02.2024 - 14:42

Barcelona, kulüp efsaneleri listesinde adı bulunan Dani Alves için radikal bir karar aldı.

Daha önce Barcelona'da forma giyen eski futbolcu Dani Alves, cinsel saldırı suçlaması nedeniyle 4.5 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Bu doğrultuda Diario Sport'un haberine göre; Barcelona, kararın resmi olarak açıklanmasının ardından Dani Alves'i 102 eski futbolcunun bulunduğu 'Barcelona efsaneleri listesi' grubundan çıkardı.

BARCELONA KARİYERİ

2008 yılından 2016 yılına kadar ilk dönem olmak üzere 2021-2022 yılları arasında da Barcelona formasını giyen Dani Alves, Katalan ekibinde 408 maça çıktı. Bu karşılaşmalarda 22 gol atıp 105 asist yapan Dani Alves, kulübüyle 23 kupa sevinci yaşadı.