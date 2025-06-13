Danla Bilic estetiğe harcadığı parayı ilk kez açıkladı

YouTube'da çektiği makyaj videolarıyla şöhreti yakalayan ve sonrasında geçirdiği fiziksel dönüşümle sık sık gündeme gelen Danla Bilic, estetik operasyonlara şimdiye kadar ne kadar para harcadığını açıkladı.

Son olarak katıldığı Hitmakers programında konuşan Bilic’in sözleri şaşırttı. Ünlü fenomen, 3 yıl önce yaptırdığı kalça dolgusu nedeniyle zor günler geçirdiğini ve bu bölgede yaşadığı komplikasyonlar yüzünden tam 4 kez ameliyat geçirdiğini söyledi.

DOKTORUN ADINI İFŞA ETTİ

Fenomen Instagram'da yayınladığı bir paylaşımda, zaman geçtikçe kaburgalarına kadar çıkan dolguyu yapan doktorun Bülent Cihantimur olduğunu ifade etti.

Danla Bilic daha önce de katıldığı televizyon ve YouTube kanallarında kalça dolgularıyla ilgili konuşmuş fakat bugüne kadar Bülent Cihantimur’un adını vermemişti.

Yalnızca düzeltme operasyonları için 70 bin dolar ödediğini belirten Bilic, dolgunun kaburgalarına kadar yayıldığını ve vücudundan kilolarca dolgu maddesi aldırmak zorunda kaldığını anlattı.

"ARTIK UYARMAYACAĞIM"

Instagram hesabından ameliyat sonrası vücudundan çıkarılan dolgu maddesini paylaşan Bilic, takipçilerine şöyle seslendi:

“Affınıza sığınarak dördüncü temizleme ameliyatından çıkan dolgu maddesine bakın. Artık uyarmayacağım.”

Programda yöneltilen “Değişiminizin bütçesi nedir?” sorusunu içtenlikle yanıtlayan Danla Bilic, yıllar içinde yaptırdığı göz çekme ve meme estetiği gibi operasyonları da ekleyerek toplamda 300 bin dolar (yaklaşık 11 milyon 800 bin TL) harcadığını açıkladı.

“Bu parayı Türk lirasına çevirince canım sıkılıyor,” diyerek espri yapan Bilic, estetik dönüşümünün mali boyutunu ilk kez bu kadar açık şekilde dile getirdi.