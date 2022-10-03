Dansı gündem olmuştu: Kalben sessizliğini bozdu

Konserinde dans ettiği anlar sosyal medyada gündem olan Kalben, sessizliğini bozdu.

cumhuriyet.com.tr
03 Ekim 2022 Pazartesi, 11:08
Dansı gündem olmuştu: Kalben sessizliğini bozdu
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Şarkıcı Kalben Sağdıç’ın bir konserinde, kendini müziğin ritmine kaptırdığı anlar sosyal medyada gündem oldu. Gelen eleştirilerin ardından ise Kalben sessizliğini bozdu.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Kalben, "Dans ederek linç edildiğim için gurur duyuyorum" dedi.


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