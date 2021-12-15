Şarkıcı Kalben'den kadına yönelik şiddete tepki: 'Kaç para verirsek çocuklar ve kadınlar güvende olacak?'
Türkiye'de ardı arkası kesilmeyen kadın cinayetlerine ve kadına yönelik şiddete, sosyal medya hesabından tepki gösteren şarkıcı Kalben, son 3 günde 5 kadının katledildiğini anımsatarak, “Dilediğimce üretip, eğlenip, yaşayabilmem için kanunlara ihtiyacım var" dedi. Kalben, "Önceliğimiz para… Peki kaç para verirsek çocuklar ve kadınlar güvende olacak?" sorusunu sordu.
Kadın cinayetleri ve kadına yönelik şiddet, Türkiye'deki değişmez gündem başlıklarından olmayı sürdürüyor. Son olarak ünlü şarkıcı Kalben, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla ülkede yaşanan kadın cinayetlerine ve şiddet olaylarına tepki gösterdi.
Paylaşımında, kaldığı otelde gece 02.35’te kapısının çalındığını belirten Kalben, korkudan yataktan çıkamadığını ifade ederek, “Bir kadının bu ülkede güvende hissetmesi için ne kadar para kazanması/kazandırması gerekiyor. Bir kadının güvenliğini satın alması için ne yapması gerek? Kamera kayıtlarına baktıracağım şimdi. Sarhoşun biri çıkacak belki, belki kabusumdaki gibi otel koridorlarında dolaşa dolaşa çaldığı kapılardan birini kim açarsa onu balyozuyla indiren tek dişli bir canavar.. Bunca şiddet ve cinayetin arasında, üstelik şahsen deneyim de etmişken, ruhuma işlemiş olan korkunun, kabusun boyutunu kıvrıldığım yerde daha iyi görüyorum bu sabah” ifadelerini kullandı.
3 GÜNDE 5 KADIN KATLEDİLDİ
Birinin korumasına ihtiyaç duyduğunu dile getiren Kalben, “Kim acaba? Emeğimin masasına ortağım gibi oturup meslektaşlarımın intiharlarına yol açacak denli müziği ve sanatçıları ‘seven’ devlet mi yoksa? Beni koruması gereken devlet, değil mi? Etrafımdaki adamları düşman zannetmeden yaşayabilmem, her kapıyı çalanı katil sanmadan uyuyabilmem, geceleri elimde, cebimde sivri bir şey olmadan yürüyebilmem, dilediğimce üretip eğlenip yaşayabilmem için kanunlara ihtiyacım var. Özlem, Hörmet, Selva, 7 yaşındaki Defne Öztürk, Nazik, Cahide, Gülsenem, Sultan… Son 3 günde 5 kadın cinayeti işlendi bu ülkede" dedi.
'KAÇ PARA VERİRSEK?..'
Ünlü şarkıcı, "Herkes dolarını, avrosunu konuşuyor. Bizi bir çocuğun babası tarafından öldürülmesinden daha çok ilgilendiriyor avrolar. Biz de haklıyız. Neticesinde sistemimiz böyle. Önceliğimiz para… Peki kaç para verirsek çocuklar ve kadınlar güvende olacak?” sorusunu sordu.
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