'Daredevil' ve 'Boardwalk Empire' oyuncusu Devin Harjes hayatını kaybetti

“Boardwalk Empire” ve “Daredevil” dizilerindeki rolleriyle tanınan oyuncu Devin Harjes'in hayatını kaybettiği açıklandı. Ölüm haberi, oyuncunun temsilcisi tarafından NBC News’e doğrulandı. Harjes’in, kış aylarında kanser teşhisi aldığı ve bu hastalığa bağlı komplikasyonlar nedeniyle New York’taki Mount Sinai West Hastanesi’nde yaşamını yitirdiği belirtildi. Temsilcisi, Harjes’in hastalığıyla ilgili başka bir bilgi paylaşmadı.

“CÖMERT VE NAZİK BİR İNSANDI”

Harjes’in temsilcisi yaptığı açıklamada, “Her rolüne yüzde yüzünü veren, büyük bir inançla sanatını icra eden bir sanatçıydı. Kişiliğiyle ise cömert, nazik ve anlayışlıydı. Ailesine ve arkadaşlarına bağlıydı. Harika bir biniciydi ve hayvanlarla arasında adeta büyülü bir bağ vardı,” ifadelerine yer verdi.

DEVİN HARJES KİMDİR?

1983 yılında Teksas’ın Lubbock kentinde doğan Harjes, Batı Teksas’ta büyüdü. Üniversitede oyunculuk eğitimi aldıktan sonra kariyerine Dallas-Fort Worth bölgesindeki tiyatro sahnelerinde başladı. Daha sonra New York’a taşınarak sanat yaşamına burada devam etti.

TELEVİZYON VE SİNEMA KARİYERİ

Harjes, “Boardwalk Empire” dizisinin ikinci sezonunda boks efsanesi Jack Dempsey’i canlandırarak dikkatleri üzerine çekti. Netflix yapımı “Manifest” dizisinde uyuşturucu çetesi üyesi Pete Baylor karakterini dokuz bölüm boyunca canlandırdı. Ayrıca “Daredevil” dizisinde Rikers Adası’nda görevli hemşire Oscar rolünü, “Gotham”da ise banka güvenlik görevlisi Clyde’ı oynadı.

“Blue Bloods”, “Orange Is the New Black”, “Elementary” ve “FBI” gibi dizilerde de çeşitli rollerde yer aldı.

BAĞIMSIZ SİNEMADA DA ÖNE ÇIKTI

Harjes, oyunculuk kariyerinin başlarında öğrenci filmleri ve off-Broadway yapımlarında sahne aldı. “The Forest is Red” adlı filmdeki performansıyla İtalya’daki Tolentino Uluslararası Film Festivali’nde “En İyi Erkek Oyuncu” ödülünü kazandı. Diğer dikkat çeken yapımları arasında “The Boyz of Summer” da bulunuyor.

KAMERANIN DIŞINDA DA DİSİPLİNLİYDİ

Oyunculuğun yanı sıra dövüş sanatlarıyla da ilgilenen Harjes, spor salonuna düzenli olarak gitmesiyle tanınıyordu. Kendisiyle özdeşleşen espri niteliğindeki sözü ise şuydu: “Bir attan tekme yemektense ringde yüzüme yumruk yemeyi tercih ederim.”

Devin Harjes; anne ve babası Rosanne ve Randy Harjes, kız kardeşi Trich Harjes ve çok sayıda seveni tarafından anılıyor.