Çukur ekibinde de yer alan yönetmen Sinan Öztürk, yapımcı Yamaç Okur ve oyuncu Ercan Kesal ile Erkan Kolçak Köstendil "Veliaht" dizisi ile yeniden buluştu. Dizinin konusu ve oyuncuları merak ediliyor. Peki, Veliaht dizisinin konusu ne, oyuncuları kim? Veliaht dizisi ne zaman yayımlanacak? İşte ayrıntılar...

VELİAHT DİZİSİNİN OYUNCULARI KİM?

Akın Akınözü, Serra Arıtürk, Ercan Kesal, Erkan Kolçak Köstendil, Hazal Türesan, Derya Karadaş, Tansu Biçer, Bora Akkaş, Erdem Şenocak, Arif Pişkin, Burak Altay, Kayhan Açıkgöz, Sabahattin Yakut, Selin Köseoğlu, Selin Dumlugöl, Volkan Kıran ve Ufkum Kalaoğlu gibi isimler dizinin kadrosunda yer alıyor.

VELİAHT DİZİSİNİN KONUSU NE?

Zülfikar Karslı, yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle otogardaki eski gücünü yitirirken, herkes gözünü yurt dışından döneceği söylenen oğlu Zafer’e dikmiştir. Babasından kalan borçlarla boğuşan seyyar tamirci Timur’un yolu bu sırlarla dolu aileyle kesişir ve hiç bilmediği bir kaderin içine, Zülfikar Karslı'nın halefi Zafer Karslı olarak adım atar. Zülfikar'ın çocukları Kudret, Derya, Cennet, Zafer ve Zafer'in eşi Reyhan için artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır.

VELİAHT DİZİSİ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Dizi Eylül'de Show TV ekranlarındaki yerini alacak.