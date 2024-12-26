Bilim insanlarını şaşırtan keşif: Bilinen hiçbir türe ait olmayan 'uzaylı bitki'

Yayınlanma: 26.12.2024 - 11:03

Güncelleme: 26.12.2024 - 11:03

Araştırmacılar, ilk olarak 1969 yılında, bugünlerde bir hayalet kasaba olan Utah’taki Rainbow adlı eski bir madencilik topluluğunda, Othniophyton elongatum adı verilen bir türün fosilleşmiş yapraklarını keşfettiler. "Uzaylı bitki" anlamına gelen bu isim, bitkinin tuhaf yapısını temsil ediyor.

Yakın zamanda Annals of Botany dergisinde yayımlanan bir analiz, 47 milyon yıllık bu fosilin yapraklarının, alışılmışın dışında çiçekler ve meyveler taşıyan eşsiz bir bitkiye ait olduğunu ortaya koydu.

GİNSENG AİLESINE AİT OLDUĞU SANILDI

Araştırmanın ilk aşamalarında bilim insanları, çiçekler, meyveler veya dallar olmaksızın sadece fosil yapraklarının şekline ve damar desenlerine bakarak bitkinin türüne dair çıkarımlarda bulundu. İlk tahminlere göre, bu yaprakların çok sayıda küçük yaprakçıktan oluştuğu ve bitkinin ginseng ailesine ait olabileceği düşünülüyordu.

Ancak yeni çalışmalar, bitkinin yapraklarının doğrudan gövdeye bağlı olduğunu ve bu özelliğin, ginseng ailesiyle bağdaşmadığını gösterdi.

Araştırmanın eş yazarı Florida Doğa Tarihi Müzesi’nden Steven Manchester, “Bu fosil, yaprakların ve meyvelerin dala bağlı olduğu nadir örneklerden biri. Genelde bu kısımlar ayrı bulunur,” dedi. İki farklı dal örneği üzerinde yapılan analizler, bitkinin basit yapraklara sahip olduğunu ve ginseng ailesinden olmadığını ortaya koydu.

SOYU TÜKENMİŞ AİLELERLE EŞLEŞMEDİ

Bilim insanları, eski ve yeni fosillerin fiziksel özelliklerini analiz ederek bugün yaşayan 400’den fazla çiçekli bitki ailesiyle karşılaştırmalar yaptı. Ancak fosilin benzersiz özellikleri, hiçbir modern bitki ailesiyle örtüşmedi. Soyu tükenmiş bitki gruplarıyla yapılan karşılaştırmalar da sonuçsuz kaldı.

Araştırma, eski bitki fosillerini modern ailelerle ilişkilendirmenin, antik ekosistemlerin biyolojik çeşitliliğini yanlış yorumlama riski taşıdığına dikkat çekiyor.

Araştırmada yer alan Dr. Manchester, “Bu fosil, birçok modern aileye veya cinse dahil edebileceğimiz örneklere benzese de her şeyi bu kalıba sokamayız,” dedi.

DETAYLAR ORTAYA ÇIKTI

Dijital mikroskop ve bilgisayar destekli aydınlatma teknikleri kullanılarak yapılan incelemelerde, bitkinin iç anatomisi, meyvelerindeki küçük tohumlar ve çiçeklerdeki erkek üreme organları gibi daha önce fark edilmeyen detaylar tespit edildi.

Bu inceleme, bitkinin olgun meyvelerle birlikte çiçeklerin erkek organlarını da koruduğunu gösterdi. Bu sıra dışı özellik, fosilin modern bitkilerden tamamen farklı bir aileye ait olduğuna işaret etti. Araştırmanın bir diğer yazarı Julian Correa-Narvaez, “Bu tür bulgular, eski organizmaların farklı ortamlarda nasıl evrimleşip adapte olduklarına dair bize ipucu veriyor,” diye ekledi.

Bu keşif, Dünya’nın tarihindeki kaybolmuş ekosistemlerin ne kadar çeşitli olduğunu anlamada önemli bir adım. Bilim insanları, bu benzersiz türün ve onun gibi diğer fosillerin, gezegenimizin evrimsel geçmişine ışık tuttuğunu belirtiyor.