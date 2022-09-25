Darth Vader'ın 'sesi' emekli oldu: 45 yıl sonra...
Efsane seri Star Wars'taki öncü karakterlerden Darth Vader'ın sesine hayat veren James Earl Jones; resmi olarak Star Wars’tan emekli oldu ve haklarını Lucasfilm ve Respeecher’a devretti.
Star Wars serisinde Darth Vader karakterini 45 yıldır seslendiren James Earl Jones, emekli oldu. Yakın zamanda yapılan bir anlaşma ile haklarını Lucasfilm ve Respeecher'a veren Jones, karakterle ilgili olarak danışmanlık vermeye devam edecek.
HAKLARINI DEVRETTİ
WebTekno'nun Vanity Fair'den aktardığı habere göre, Lucasfilm’de 32 yıldır ses editörü olarak çalışan Matthew Wood, James Earl Jones’a Respeecher’ın yaptığı çalışmaları sunarak haklarını devretmeye ikna etti.
Yapay zeka kullanarak geçmişteki rolleri için çok yaşlı hale gelen ya da hayatını kaybetmiş olan oyuncuların, geçmişteki karakterlerinin seslerini üreten Ukraynalı bir firma olan Respeecher, yakın zamanda 'The Book of Boba Fett’ ve 'Obi-Wan Kenobi' dizilerinde izleyici karşısına çıktı.
Pek çok stüdyo, karakterleri seslendirmesi için farklı isimlerle anlaşma yoluna gitse de, Lucasfilm Jones’un sesinin Darth Vader ile özdeşleştiğini düşündüğü için alternatif yollar aramayı tercih etmişti.
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