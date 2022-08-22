Star Wars'un dünyaca ünlü oyuncusundan Mansur Yavaş'a sürpriz destek

22 Ağustos 2022 Pazartesi, 08:49

Türkiye'de seçim döneminin yaklaşmasıyla birlikte muhalefetin kimi aday göstereceği merak edilmeye başlandı. Cumhur İttifakı'nın adayının Recep Tayyip Erdoğan olacağı hem kendisi hem de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli tarafından açıklandı.

Ancak henüz Altılı Masa'nın adayı belli değil. Altılı Masa bugün ilk tur görüşmeleri gerçekleştirdi. Yapılan ortak açıklamada 13. Cumhurbaşkanı vurgusu yapıldı ancak isim zikredilmedi.

Muhalefetin aday adayları arasında yer alan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş hakkında ise sosyal medyada dikkat çeken bir paylaşım yapıldı.

TAKİPÇİSİ RİCA ETTİ

Dünyaca ünlü Star Wars filminde Luke Skywalker karakterini canlandıran oyuncu Mark Hamill, Twitter'da bir takipçisinin "Mansur Yavaş'ın kazanacağı yönünde bir paylaşım yapar mısın" talebi üzerine, "Mansur Yavaş kazansın" paylaşımında bulundu.