Datça'nın yeşil altınında hasat başladı: Kilosu 1000 TL!

Yılın ilk hasadı çağla badem Datça'nın en uç noktasındaki Palamutbükü Mahallesinde yapılıyor.

Ege ile Akdeniz'in kesiştiği noktada yer alan Datça ilçesinde Ocak ayı ortalarında badem ağaçlarında başlayan çiçek dönemi, Şubat ayı sonunda meyve vermeye başladı. Yılın ilk ürünü çağla, sınırlı üretim ve yoğun talep nedeniyle şimdiden dikkat çekiyor. Toptancılar, yılın ilk ürününün kilosunu 800 lira ile bin TL'den fiyat verirken, Mart ayı ortalarında ürünün artması ile bu rakam 150-200 liraya kadar düşmesi bekleniyor.

Türkiye'nin tek coğrafi işaretli bademi nurlu bademin yanında erkenci badem ürünü kısa süren hasat dönemi, üreticiler için hem ekonomik kazanç, hem de ürünün değer kazanmasını sağlıyor. Datça bademinin aroması ve yıllar içinde oluşan marka değeri talebi artırıyor.