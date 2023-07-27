Dava açılmıştı... Ünlü oyuncu Burak Deniz için karar verildi

Nilperi Şahinkaya’nın Burak Deniz hakkında savcılığa yaptığı hakaret ve darp eylemi şikayetiyle ilgili karar açıklandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27.07.2023 - 15:27
Dava açılmıştı... Ünlü oyuncu Burak Deniz için karar verildi
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Ünlü oyuncu Burak Deniz, bir dizinin çekimleri için bulunduğu Adana'da meslektaşı Nilperi Şahinkaya ve arkadaşlarının da olduğu otelin bahçesinde iddiaya göre kavga çıkarmıştı.

Şahinkaya, avukatının Adana Başsavcılığı'na verdiği şikayet dilekçesinde Burak Deniz tarafından hakarete maruz kaldığını belirtirken Şahinkaya’nın arkadaşı Necmi Deniz Akıncı da hem alenen hakaret, hem de darp eyleminden şikayetçi olmuştu.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, savcılı tarafların ve görgü tanığı olan Şahinkaya'nın erkek arkadaşı Emre Yusufi'nin ifadeleri ile olayın yaşandığı otelin güvenlik kamerası kayıtlarını inceledikten sonra nihai kararını verdi.

KARAR VERİLDİ

Mahkeme, Adana 33. Asliye Ceza Mahkemesi‘nde toplam 7 yıl 2 ay hapis cezasıyla yargılanacak olan Burak Deniz hakkında kişilerin huzur ve sükununu bozma suçundan ise kovuşturma yeri olmadığına karar verdi.



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