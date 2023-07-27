Cennet Yanıyor filminin konusu ne? Cennet Yanıyor filminin oyuncuları kim?
Cennet Yanıyor (Heaven's Burning) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Cennet Yanıyor filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Cennet Yanıyor filminin konusu ne? Cennet Yanıyor filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
Cennet Yanıyor filminin yönetmen koltuğunda Craig Lahiff oturuyor. Senaristliğini Louis Nowra üstleniyor. Peki, Cennet Yanıyor filminin konusu ne? Cennet Yanıyor filminin oyuncuları kim?
CENNET YANIYOR FİLMİNİN KONUSU NE?
"Heaven’s Burning" kendilerini açıklanamaz bir şekilde bir arada bulan bir kadın ve bir adamla ilgilidir. Kısa sürede ikili kendini birçok düşmandan kaçarken bulur.
CENNET YANIYOR FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Russell Crowe - Colin O'Brien
Youki Kudoh - Midori
Petru Gheorghiu - Boorjan
Robert Mammone - Mahood
Anthony Phelan - Bishop
Susan Prior - Sharon
Kenji Isomura - Yukio
Ray Barrett - Cam
Colin Hay - Jonah
Kate Fitzpatrick - Gloria
Norman Kaye - Store Owner
Mark Hembrow - Truck Driver
Matthew Dyktynski - Moffat
Salvatore Coco - Gullbuddin
Kuni Hashimoto - Oshima
Katherine Halliday - Mahood'un kardeşi
CENNET YANIYOR FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Cennet Yanıyor filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.7 olarak belirlendi.
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