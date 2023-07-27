Cennet Yanıyor filminin konusu ne? Cennet Yanıyor filminin oyuncuları kim?

Cennet Yanıyor (Heaven's Burning) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Cennet Yanıyor filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Cennet Yanıyor filminin konusu ne? Cennet Yanıyor filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27.07.2023 - 11:22
Cennet Yanıyor filminin konusu ne? Cennet Yanıyor filminin oyuncuları kim?
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Cennet Yanıyor filminin yönetmen koltuğunda Craig Lahiff oturuyor. Senaristliğini Louis Nowra üstleniyor. Peki, Cennet Yanıyor filminin konusu ne? Cennet Yanıyor filminin oyuncuları kim? 

CENNET YANIYOR FİLMİNİN KONUSU NE?

"Heaven’s Burning" kendilerini açıklanamaz bir şekilde bir arada bulan bir kadın ve bir adamla ilgilidir. Kısa sürede ikili kendini birçok düşmandan kaçarken bulur.

CENNET YANIYOR FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Russell Crowe - Colin O'Brien

Youki Kudoh - Midori

Petru Gheorghiu - Boorjan

Robert Mammone - Mahood

Anthony Phelan - Bishop

Susan Prior - Sharon

Kenji Isomura - Yukio

Ray Barrett - Cam

Colin Hay - Jonah

Kate Fitzpatrick - Gloria

Norman Kaye - Store Owner

Mark Hembrow - Truck Driver

Matthew Dyktynski - Moffat

Salvatore Coco - Gullbuddin

Kuni Hashimoto - Oshima

Katherine Halliday - Mahood'un kardeşi

CENNET YANIYOR FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Cennet Yanıyor filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.7 olarak belirlendi.


Cennet Yanıyor heavens's burning konusu nedir?

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