Yayınlanma: 27.07.2023 - 11:14

Güncelleme: 27.07.2023 - 11:14

Zorlu Takip filminin yönetmen koltuğunda Kevin Smith oturuyor. Senaristliğini Mark Cullen ve Robb Cullen üstleniyor. Peki, Zorlu Takip filminin konusu ne? Zorlu Takip filminin oyuncuları kim?

ZORLU TAKİP FİLMİNİN KONUSU NE?

Kıdemli bir New York Polisinin çok değer verdigi beyzbol kartının bir hırsız tarafından çalınır.Kızının düğün masrafları için bu kartı bulması şarttır.Ortağı ile birlikte inatçı ikili inatçı hırsızın peşine düşerler.

ZORLU TAKİP FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Bruce Willis - Jimmy Monroe

Tracy Morgan - Paul Hodges

Seann William Scott - Dave

Adam Brody - Barry Mangold

Rashida Jones - Debbie

Jason Lee - Roy

Cory Fernandez - Juan

Marcus I. Morton - Tommy

Michelle Trachtenberg - Ava Monroe

Kevin Pollak - Hunsaker

Ana de la Reguera - Gabriela

Juan Carlos Hernández - Raul

Robb Cullen - Coroner

Guillermo Díaz - Poh Boy

Mark Consuelos - Manuel

Larissa Drekonja - Hourly Housekeeper

Francie Swift - Pam

Fred Armisen - Rus Avukat

John D'Leo - Kevin

Hannah Ware - Rus Avukatın Karısı

Adrian Martinez - Tino

Jim Norton - George

Susie Essman - Laura

Jordan Carlos - Eric

Jayce Bartok - Eddie

ZORLU TAKİP FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Zorlu Takip filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.5 olarak belirlendi.