Zorlu Takip filminin konusu ne? Zorlu Takip filminin oyuncuları kim?
Zorlu Takip (Cop Out) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Zorlu Takip filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Zorlu Takip filminin konusu ne? Zorlu Takip filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
Zorlu Takip filminin yönetmen koltuğunda Kevin Smith oturuyor. Senaristliğini Mark Cullen ve Robb Cullen üstleniyor. Peki, Zorlu Takip filminin konusu ne? Zorlu Takip filminin oyuncuları kim?
ZORLU TAKİP FİLMİNİN KONUSU NE?
Kıdemli bir New York Polisinin çok değer verdigi beyzbol kartının bir hırsız tarafından çalınır.Kızının düğün masrafları için bu kartı bulması şarttır.Ortağı ile birlikte inatçı ikili inatçı hırsızın peşine düşerler.
ZORLU TAKİP FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Bruce Willis - Jimmy Monroe
Tracy Morgan - Paul Hodges
Seann William Scott - Dave
Adam Brody - Barry Mangold
Rashida Jones - Debbie
Jason Lee - Roy
Cory Fernandez - Juan
Marcus I. Morton - Tommy
Michelle Trachtenberg - Ava Monroe
Kevin Pollak - Hunsaker
Ana de la Reguera - Gabriela
Juan Carlos Hernández - Raul
Robb Cullen - Coroner
Guillermo Díaz - Poh Boy
Mark Consuelos - Manuel
Larissa Drekonja - Hourly Housekeeper
Francie Swift - Pam
Fred Armisen - Rus Avukat
John D'Leo - Kevin
Hannah Ware - Rus Avukatın Karısı
Adrian Martinez - Tino
Jim Norton - George
Susie Essman - Laura
Jordan Carlos - Eric
Jayce Bartok - Eddie
ZORLU TAKİP FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Zorlu Takip filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.5 olarak belirlendi.
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