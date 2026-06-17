Disney'in orijinal animasyon filmi "Lilo & Stitch"te Lilo'yu seslendiren ve "The Ring" filminde Samara Morgan rolüyle izleyicileri korkutan Daveigh Chase 35 yaşında hayatını kaybetti. Peki, Daveigh Chase kimdir? 'Halka' filminin Samara'sı Daveigh Chase neden öldü?

DAVEIGH CHASE KİMDİR?

Daveigh Elizabeth Chase, 24 Temmuz 1990'da Las Vegas , Nevada'da doğdu.

DAVEIGH CHASE'İN HAYATI VE KARİYERİ

Chase'in büyük çıkışı, 1998'de Disney animasyon filmi Lilo & Stitch'te (2002) Hawaiili bir kız olan Lilo Pelekai'nin seslendirmesini üstlenmesiyle gerçekleşti. Bu performansıyla Chase, 2003 yılında Annie Ödülü'nü kazandı ve devam dizisi Lilo & Stitch: The Series'te başrol oynadı. Chase ayrıca, Japon anime filmi Spirited Away'in Amerikan dublajında ​​10 yaşında bir Japon kızı olan baş karakter Chihiro Ogino'yu seslendirdi.

2002 yılında Chase, The Ring adlı uzun metrajlı filmde Samara Morgan rolünde oynadı. Chase, bu performansıyla 2003 MTV Film Ödülleri'nde En İyi Kötü Karakter ödülünü kazandı.

DAVEIGH CHASE NEDEN ÖLDÜ?

16 Haziran 2026'da Chase, Los Angeles'taki bir hastanede menenjit ve kan enfeksiyonunun neden olduğu septik şoktan 35 yaşında hayatını kaybetti.