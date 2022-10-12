12 Ekim 2022 Çarşamba, 11:05

Dünyanın en prestijli restoran değerlendirme sistemlerinden Michelin Rehberi, artık İstanbul’da yer alan restoranları da içeriyor. Dün gece düzenlenen törende Michelin Rehberi müfettişlerinin “olağanüstü yemekleri” olan restoranlara layık gördüğü Michelin Yıldızı’nı alan restoranlar da açıklandı. Michelin Rehberi nedir? Michelin Yıldızı ne demek? İstanbul'daki hangi restoranlar Michelin Yıldızı aldı?

MİCHELİN REHBERİ NEDİR?

Fransız araba lastiği üreticisi Michelin şirketi, seyahat edenlere kolaylık sağlamak amacıyla harita, konum, konaklama ve restoran bilgilerinin yer aldığı ilk rehberini 1900 yılında yayımladı.

1926 yılında ise restoranlara yıldız vermeye başladı.

Böylece rehberin yüksek yıldızlı restoranları “yolculuk etmeye değer” yerler olarak nitelendirilmiş oldu.

Rehber, son yıllarda iş modelini geliştirerek yeni bölgelere ve şehirlere açılmaya çalışıyor.

Ortadoğu’daki ilk rehberini bu Haziran ayında Dubai’de yayımladı.

MİCHELİN YILDIZI NEDİR?

Michelin Rehberi’nin yer aldığı ülkelerde her yıl açıklanan yıldızlar, kullanılan malzemelerin kalitesi, tatların uyumu, pişirme tekniklerinin ustalığı, şefin karakterinin restorana yansıması, menüde zaman içinde istikrarlı bir başarı gösterilmesi gibi unsurlar göz önüne alınarak restoranlara dağıtılıyor.

Bir Michelin Yıldızı, çok iyi malzemelerin kullanıldığı, yüksek standartta ve belirli bir istikrarda yemeklerin pişirildiği restoranlara veriliyor.

İki Michelin Yıldızı, restoranın şefinin karakterinin ve yeteneğinin yemeklere yansıdığı durumlarda takdim ediliyor.

Üç Michelin Yıldızı ise kariyerinin zirvesinde olan ve yemek pişirme yöntemi bir sanata dönüşen şeflerin yönettiği restoranlara layık görülüyor.

İSTANBUL'DAKİ HANGİ RESTORANLAR MİCHELİN YILDIZI ALDI?

Michelin Rehberi İstanbul'un ilk seçkisinde 53 restoran yer alırken, Turk Fatih Tutak 2 Michelin Yıldızı'na, Araka, Mikla, Neolokal ve Nicole restoranları ise 1 Michelin Yıldızı'na layık görüldü.

Seçkide yer alan restoranlardan Pandeli, Karaköy Lokantası, Alaf, Aheste, Tershane, Giritli, Calipso, Cuma, Sade Beş Denizler Mutfağı ve Aman da Bravo, Bib Gourmand ile ödüllendirildi.

Neolokal, sürdürülebilir gastronomiye yönelik öncü yaklaşımından Michelin Yıldızı'nın yanı sıra Yeşil Yıldız da aldı.

Michelin Rehberi müfettişleri tarafından verilen Michelin Genç Şef ve Servis Ödülleri, profesyonelleri uzmanlıkları ve yetenekleriyle ödüllendiriyor.

Michelin Genç Şef ödülünü Mürver Restoran'dan Mevlüt Özkaya kazanırken Mastercard tarafından sunulan Michelin Servis Ödülü ise Sunset Grill & Bar ekibinin oldu.

Michelin Rehberi'ne tavsiye edilen restoran olarak işletmeler arasında ise Zuma, Nobu, İnari Omakase Kuruçeşme, Çok Çok Thai, Banyan, Glens, 1924 İstanbul, Spago, St. Régis