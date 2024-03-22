Defne ağacının meyvesinden yapılıyor, egzama ve kepeğe iyi geliyor! Kilosu 450 TL...

Yayınlanma: 22.03.2024 - 12:26

Güncelleme: 22.03.2024 - 12:26

Hatay'ın Samandağ ilçesinde Defne ağaçlarının meyvesinin tokmakla dövülmesiyle üretilen defne sabunu; egzama ve kepeğe iyi gelirken, saç ve cilde ferahlık veriyor. Bölge halkı tarafından tüketilen sabun, kilogramı 450 TL'den alıcı buluyor.

Samandağ ilçesi Hıdırbey köyünde yaşayan 44 yaşındaki Mevlüt Sağır, geleneksel yöntemlerle Defne sabunu üretiyor. Ekim, Kasım ve Aralık aylarında özenle yapılan hasat sonrası defne ağacından meyvelerini tokmakla döven Sağır, gramı gramına ayarladığı ölçümlerle sabun üretimi gerçekleştiriyor. Bölge halkı tarafından kullanılan defne sabunu; egzama ve kepeğe iyi gelirken, saç ve cilde ferahlık verirken 450 TL'den alıcı buluyor.

Defne sabununu defne ağacının meyvesinden elde edildiğini söyleyen Mevlüt Sağır, "Defne sabunu defne ağaçlarının meyvesinden yapılır. Bu meyveleri Ekim, Kasım ya da Aralık gibi hasat ederiz. Tanelerini büyük kazanda pişiririz, pişirdikten sonra suyunu güzelce çeker. Suyunu çektikten sonra bunları kabuğundan ayrılıncaya kadar tokmaklarla döveriz. Kabuğundan ayrıldıktan sonra bir miktar üzerine su ekleyerek tekrar kaynatmaya alırız. Kaynattıktan sonra 100 dereceyi bulduğu zaman içinde bulunan defnenin yağı yukarıya doğru çıkar ve ince kaplarla bu su yüzeyinden alınır, bu şekilde yağı elde ediyoruz" dedi.

DEFNE YAĞINI KOZMETİK VE İLAÇ SANAYİNDE KULLANANLAR VAR

Defne yağının meşakkatli ve ince işçilik isteyen bir iş olduğunu belirten Sağır, "Bu yağ bir çok yerde kullanılır; Kozmetik saniyede, ilaç sanayide kullanan var. Bölgemizde ise biz bunu sabun olarak yapıyoruz. Meşakkatli ve incelik isteyen bir iş, çok dikkat etmek gerekiyor, gramı gramına ölçülerinin tutması lazım. Eğer tutmaz ise daha uzun sürer ve sıkıntı yaşatır. Havalar serin kalıncaya kadar ayda yaklaşık 20 tane pişiriyoruz. Defne yağı çok faydalı bir yağdır. Sabunu da çok güzeldir. Egzamalara, kepeklenmeye karşı iyi geliyor. Saçlarda ahenkle dans ediyor, o kadar güzel bir ferahlık ve huzur veriyor. İnsana rahatlık verir. Çok özel bir sabundur. Defne sabunumuzu ateşe koyduktan sonra tamamen pişmesi 1 saattir. 1 saat ise kurumaya alınır. Toplamda 2 saat içerisinde defne sabunumuzu elde ederiz" dedi.