Dünya defne yaprağı ihtiyacının yüzde 90'ı Türkiye'den karşılanıyor
Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde kurulan tesiste, günde 1 ton yaş defne yaprağı kurutuluyor. Daha sonra ilçedeki kadınlar tarafından ayrıştırılan yapraklar, firmaların ihtiyacına göre paketleniyor. 19 Mayıs Ekolojik Üreticiler Eğitim ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Hakkı Karaman, "20 kişiye 12 ay boyunca istihdam sağlıyoruz. Daha çok yaygınlaşması için çiftçilerimize ücretsiz dağıtımını da yapıyoruz" dedi.
Hakkı Karaman, 30 yıl önce 19 Mayıs ilçesindeki ormanlardan topladığı defne yapraklarını tedarikçi firmalara sağlamak amacıyla başladığı işi, gelir kaynağına dönüştürdü. 19 Mayıs ilçesinde kurduğu defne yaprağı kurutma tesisi ile günde 1 ton yaş defne yaprağı işleyen Karaman, bu işlemin ardından ürünleri ilçedeki kadınlar tarafından ayrıştırılarak firmalara paketleniyor.
Karaman, defne fidelerini üreticilere ücretsiz dağıtarak üretimin yaygınlaştırılmasını hedeflediklerini belirtti. Bölgede 6 farklı türde defne bulunduğunu ve defne yapraklarının dünya ihtiyacının yüzde 90'ının Türkiye'den karşılandığını ifade etti.
Ayrıca, defne yağının tıpta kullanıldığını ve pandemi döneminde virüsü yok etmeye yarayan etken maddeler içerdiğini belirterek, Avrupa'nın bu ürüne olan ilgisinin arttığını söyledi. Bu bağlamda Tarım ve Orman Bakanlığı ile iş birliği yaparak defne türlerinin yağ oranlarını kontrol ettiklerini ve distilasyon tesisi kurduklarını vurguladı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Toplu taşıma kartları için yeni karar!
- 6 askerimiz daha şehit oldu!
- İsmail Kartal derbi öncesi yeni jokerini buldu
- AKP'nin imdadına 'Cübbeli' yetişti
- Şarkıcı Atilla Taş tutuklandı!
- 'Akar soktu, şimdi ceremesini çekiyoruz'
- Tapuda yeni dönem! Uygulama yolda
- 1 milyon TL’nin getirisi ne kadar oldu?
- Kızıl Goncalar İsmailağa'nın hedefinde!
- Erdoğan'dan 'İstanbul' açıklaması!