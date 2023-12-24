Dünya defne yaprağı ihtiyacının yüzde 90'ı Türkiye'den karşılanıyor

Yayınlanma: 24.12.2023 - 12:37

Güncelleme: 24.12.2023 - 12:37

Hakkı Karaman, 30 yıl önce 19 Mayıs ilçesindeki ormanlardan topladığı defne yapraklarını tedarikçi firmalara sağlamak amacıyla başladığı işi, gelir kaynağına dönüştürdü. 19 Mayıs ilçesinde kurduğu defne yaprağı kurutma tesisi ile günde 1 ton yaş defne yaprağı işleyen Karaman, bu işlemin ardından ürünleri ilçedeki kadınlar tarafından ayrıştırılarak firmalara paketleniyor.

Karaman, defne fidelerini üreticilere ücretsiz dağıtarak üretimin yaygınlaştırılmasını hedeflediklerini belirtti. Bölgede 6 farklı türde defne bulunduğunu ve defne yapraklarının dünya ihtiyacının yüzde 90'ının Türkiye'den karşılandığını ifade etti.

Ayrıca, defne yağının tıpta kullanıldığını ve pandemi döneminde virüsü yok etmeye yarayan etken maddeler içerdiğini belirterek, Avrupa'nın bu ürüne olan ilgisinin arttığını söyledi. Bu bağlamda Tarım ve Orman Bakanlığı ile iş birliği yaparak defne türlerinin yağ oranlarını kontrol ettiklerini ve distilasyon tesisi kurduklarını vurguladı.