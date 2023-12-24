Dünya defne yaprağı ihtiyacının yüzde 90'ı Türkiye'den karşılanıyor

Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde kurulan tesiste, günde 1 ton yaş defne yaprağı kurutuluyor. Daha sonra ilçedeki kadınlar tarafından ayrıştırılan yapraklar, firmaların ihtiyacına göre paketleniyor. 19 Mayıs Ekolojik Üreticiler Eğitim ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Hakkı Karaman, "20 kişiye 12 ay boyunca istihdam sağlıyoruz. Daha çok yaygınlaşması için çiftçilerimize ücretsiz dağıtımını da yapıyoruz" dedi.

DHA
Yayınlanma: 24.12.2023 - 12:37
Dünya defne yaprağı ihtiyacının yüzde 90'ı Türkiye'den karşılanıyor
Abone Ol google-news

Hakkı Karaman, 30 yıl önce 19 Mayıs ilçesindeki ormanlardan topladığı defne yapraklarını tedarikçi firmalara sağlamak amacıyla başladığı işi, gelir kaynağına dönüştürdü. 19 Mayıs ilçesinde kurduğu defne yaprağı kurutma tesisi ile günde 1 ton yaş defne yaprağı işleyen Karaman, bu işlemin ardından ürünleri ilçedeki kadınlar tarafından ayrıştırılarak firmalara paketleniyor.

Karaman, defne fidelerini üreticilere ücretsiz dağıtarak üretimin yaygınlaştırılmasını hedeflediklerini belirtti. Bölgede 6 farklı türde defne bulunduğunu ve defne yapraklarının dünya ihtiyacının yüzde 90'ının Türkiye'den karşılandığını ifade etti.

 

Ayrıca, defne yağının tıpta kullanıldığını ve pandemi döneminde virüsü yok etmeye yarayan etken maddeler içerdiğini belirterek, Avrupa'nın bu ürüne olan ilgisinin arttığını söyledi. Bu bağlamda Tarım ve Orman Bakanlığı ile iş birliği yaparak defne türlerinin yağ oranlarını kontrol ettiklerini ve distilasyon tesisi kurduklarını vurguladı.


defne yağı defne yaprağı Tarım

İlgili Haberler

Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı ayrıntıları belli oldu! Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı hangi mesleklerden olacak? İşte kadro dağılımı

Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı ayrıntıları belli oldu! Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı hangi mesleklerden olacak? İşte kadro dağılımı
TürkTraktör'den tarım teknolojilerine yatırım

TürkTraktör'den tarım teknolojilerine yatırım
Tarımda üretici enflasyonu yıllık bazda arttı

Tarımda üretici enflasyonu yıllık bazda arttı

En Çok Okunan Haberler