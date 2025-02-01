Ömercik kimdir? Ömercik'in eşi kim? Ömer Dönmez kaç yaşında, nereli? Ömer Dönmez kimin oğlu?
Yeşilçam'da canlandırdığı "Ömercik" karakteriyle tanınan oyuncu Ömer Dönmez'in vefatının üzerinden 5 yıl geçti. Peki, Ömercik kimdir? Ömercik'in eşi kim? Ömer Dönmez kaç yaşında, nereli? Ömer Dönmez kimin oğlu?
Ömercik filmlerinin yanı sıra sevimli bir ikili oluşturduğu Zeynep Değirmencioğlu ile çocuk oyuncu olarak birçok filmde rol alan Ömer Dönmez'in hayatı ve kariyeri merak ediliyor. Peki, Ömercik kimdir? Ömercik'in eşi kim? Ömer Dönmez kaç yaşında, nereli? Ömer Dönmez kimin oğlu?
ÖMER DÖNMEZ KİMDİR?
Ömer Dönmez, oyuncu 13 Ağustos 1959'da Sakarya'da doğdu. 1963'te 4 yaşında Yeşilçam'da kamera önüne geçerek çoğunluğu kuzeni Zeynep Değirmencioğlu ile birlikte rol aldığı Ayşecik serisi olmak üzere 40 civarı filmde "Ömercik" adıyla yer almıştır. 17 yaşında arabasının kelebek camını tamir ederken saplanan tornavida nedeniyle sol gözünü kaybetmiştir.
Oyuncunun yer aldığı başlıca filmler arasında; Ayşecik ile Ömercik, Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler ile Hayat Sevince Güzel vb. sayılabilir. Son olarak televizyon dizisi İkinci Bahar'da kuruyemişçi rolüyle ekranlara gelmiştir.
ÖMER DÖNMEZ NEDEN ÖLDÜ?
Türk Sineması'nda "Ömercik" adıyla bilinen oyuncu Ömer Dönmez 1 Şubat 2020'de Üsküdar, İstanbul'daki evinde KOAH hastalığının tetiklediği kalp krizi sonucu 60 yaşında öldü. Cenazesi Üsküdar'da Selimiye Camii'nden kaldırılarak İstanbul Ümraniye deki Hekimbaşı Mezarlığı'na defnedildi.
ÖMER DÖNMEZ EŞİ KİM?
Ömer Dönmez hiç evlenmedi.
ÖMER DÖNMEZ HANGİ FİLMLERDE OYNADI?
- 1966: Ayşecik Sokak Kızı
- 1966: Damgalı Adam
- 1966: İntikam Ateşi
- 1966: Şoför Deyip Geçmeyin - Ömercik
- 1966: Allahaısmarladık Yavrum - Ömer
- 1966: Seni Bekleyeceğim
- 1967: Ayrılık Saati
- 1967: Samanyolu
- 1967: Silahlı Paşazade
- 1967: Zehirli Çiçek
- 1967: Zehirli Hayat
- 1967: Hırsız Prenses
- 1967: Yıkılan Yuva - Murat
- 1968: Artık Sevmeyeceğim
- 1968: Ayşecik: Yuvana Dön Baba
- 1968: Cilalı İbo İstanbul Kaldırımlarında - Çocuk oyuncu
- 1968: Funda
- 1968: Acı Yıllar
- 1968: Arkadaşımın Aşkısın
- 1969: Ayşecik Fakir Kızın Romanı
- 1969: Ayşecik Yuvanın Bekçileri - Ömer
- 1969: Ayşecik ile Ömercik - Ömercik
- 1969: Dağların Kızı Reyhan - Kemal
- 1969: Sevgili Babam - Ömer
- 1969: Ana Kalbi
- 1969: Kahraman Delikanlı
- 1969: Ömercik Babasının Oğlu
- 1969: Tatlı Günler
- 1970: Kalbimin Efendisi - Ömer
- 1970: Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler - Boncuk
- 1970: Son Kızgın Adam - Ömer
- 1970: Yuvasız Kuşlar
- 1971: Beyaz Kelebekler
- 1971: Hayat Sevince Güzel
- 1971: Solan Bir Yaprak Gibi - Ömer
- 1971: On Küçük Şeytan - Ömer
- 1971: Sürgünden Geliyorum
- 1972: Azat Kuşu - Tayfun
- 1972: Dinmeyen Sızı - Ömer
- 1972: Şehvet Kurbanı
- 1972: Tanrı Misafiri - Tayfun
- 1972: Yalan Dünya
- 1972: Acı Sevda
- 1972: Elveda Meyhaneci - Bora
- 1973: Anneler Günü
- 1973: Dert Bende
- 1973: Hazreti Yusuf - Hazreti Yusuf'un Çocukluğu
- 1973: Özleyiş - Ömer
- 1974: Şenlik Var / Bal Kız
- 2000: İkinci Bahar
- 2003: Yeşilçam Denizi
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