Yayınlanma: 01.02.2025 - 14:53

Güncelleme: 01.02.2025 - 14:53

Ömercik filmlerinin yanı sıra sevimli bir ikili oluşturduğu Zeynep Değirmencioğlu ile çocuk oyuncu olarak birçok filmde rol alan Ömer Dönmez'in hayatı ve kariyeri merak ediliyor. Peki, Ömercik kimdir? Ömercik'in eşi kim? Ömer Dönmez kaç yaşında, nereli? Ömer Dönmez kimin oğlu?

ÖMER DÖNMEZ KİMDİR?

Ömer Dönmez, oyuncu 13 Ağustos 1959'da Sakarya'da doğdu. 1963'te 4 yaşında Yeşilçam'da kamera önüne geçerek çoğunluğu kuzeni Zeynep Değirmencioğlu ile birlikte rol aldığı Ayşecik serisi olmak üzere 40 civarı filmde "Ömercik" adıyla yer almıştır. 17 yaşında arabasının kelebek camını tamir ederken saplanan tornavida nedeniyle sol gözünü kaybetmiştir.

Oyuncunun yer aldığı başlıca filmler arasında; Ayşecik ile Ömercik, Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler ile Hayat Sevince Güzel vb. sayılabilir. Son olarak televizyon dizisi İkinci Bahar'da kuruyemişçi rolüyle ekranlara gelmiştir.

ÖMER DÖNMEZ NEDEN ÖLDÜ?

Türk Sineması'nda "Ömercik" adıyla bilinen oyuncu Ömer Dönmez 1 Şubat 2020'de Üsküdar, İstanbul'daki evinde KOAH hastalığının tetiklediği kalp krizi sonucu 60 yaşında öldü. Cenazesi Üsküdar'da Selimiye Camii'nden kaldırılarak İstanbul Ümraniye deki Hekimbaşı Mezarlığı'na defnedildi.

ÖMER DÖNMEZ EŞİ KİM?

Ömer Dönmez hiç evlenmedi.

ÖMER DÖNMEZ HANGİ FİLMLERDE OYNADI?