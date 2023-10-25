Defne orman köylüsünün yüzünü güldürdü, 16,5 milyon TL gelir

Yayınlanma: 25.10.2023 - 13:21

Güncelleme: 25.10.2023 - 13:21

Amasya Orman Bölge Müdürlüğü’nün Samsun’da 2023 yılında 367 milyon 62 bin TL’lik yatırımı bulunuyor. Ağaçlandırma çalışmaları için 12,1 milyon TL, silvikültür çalışmaları için 12,01 milyon TL, üretim çalışmaları için 291 milyon TL, yol çalışmaları için 38 milyon TL, ORKÖY çalışmaları için 6,7 milyon TL ve fidan üretimi için de 6,8 milyon TL yatırım Samsun sınırları içerisinde yapıldı.

ORMAN KÖYLÜSÜNÜN YÜZÜNÜ DEFNE VE KESTANE GÜLDÜRDÜ

Samsun’daki ormanlarda defne, kestane, kocayemiş, taflan, sandal, tavşan memesi, menengiç, mavi yemiş, sumak, ahlat, kuşburnu, kızılcık, yemişen, üvez, yabani erik, böğürtlen, ada çayı, dağ nanesi, kekik, kantaron, sıklamen, salep, alıç ve yabani elma gibi tıbbi ve aromatik bitkiler yetişiyor. Bu çerçevede il genelinde 25 bin dekar defne ormanı mevcut. Yıllık yaklaşık 1500 ton üretim yapılıyor ve köylüye 16,5 milyon TL gelir sağlıyor. Samsun sınırlarında 40 bin dekar kestane ormanı mevcut. Yaklaşık 400 ton üretim yapılıyor ve köylüye 2,4 milyon TL gelir kapısı oluşturuyor.

Kestane ve defnenin yanı sıra Samsun'un Havza, Kavak ve Çarşamba ilçesindeki ormanlık alanlarda envanteri yapılan sahalardan maddi değeri oldukça yüksek olan trüf mantarından yıllık yaklaşık 225 kilo toplanabiliyor.