Defne Samyeli'nin kızı Derin Talu ölüm tehditleri aldığını açıkladı

Sosyal medya paylaşımları ve açıklamalarıyla sık sık gündeme gelen Defne Samyeli ile mimar Eren Talu’nun 2003 doğumlu kızları Derin Talu, maruz kaldığı linç mesajlarına isyan etti. Özellikle bedenine yönelik gelen olumsuz yorumlar ve tehditler nedeniyle genç isim sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

“SENİ ÖLDÜRECEĞİM” MESAJLARI ALIYORUM

Talu, son günlerde ölüm tehditleri aldığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Dünden itibaren bir sürü 'öl', 'kendini öldür', 'seni öldüreceğim' şeklinde mesaj alıyorum. Bu ciddi bir konu, lütfen söylediklerinize dikkat edin. Son kez dile getiriyorum.”





“GÜNDE 1000’E YAKIN HAKARET MESAJI GELİYOR”

Açıklamalarının ardından gözyaşlarına hâkim olamayan Derin Talu, aldığı yorumların ağırlığına dikkat çekerek şunları söyledi:

“Bana ne kadar çok kilom hakkında kötü yorum geldiğinin farkında mısınız bilmiyorum ama günde neredeyse 500 ila 1000 arasında 'şişko', 'ayı', 'kilo ver', 'oha kilon kaç', 'ne olmuşsun böyle' tarzında yorumlar alıyorum.”





“ALLAH KİMSENİN BAŞINA GETİRMESİN”

Talu, sözlerini şöyle tamamladı:

“Umarım bugün yaşananlar biraz olsun gözünüzü açmıştır. Bunlar hoş şeyler değil, gerçekten ciddi konular. Allah kimsenin başına, bir günde 1000'e yakın hakaret ya da 'kendini öldür' gibi yorumlar gelmesini sağlamasın. Böyle şeyleri yaşamasın kimse.”