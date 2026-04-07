İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlülere yönelik başlatılan “uyuşturucu” operasyonları kapsamında oyuncu Deha Bilimlier gözaltına alındı. Peki, Deha Bilimlier kimdir? Deha Bilimlier kaç yaşında, nereli? Deha Bilimlier neden gözaltına alındı?

DEHA BİLİMLİER KİMDİR?

Deha Bilimlier, 4 Haziran 1983 tarihinde İzmir’de doğdu. Türk şarkıcı ve müzisyen olan Bilimlier, pop ve fantezi müzik tarzındaki çalışmalarıyla tanındı.

Eğitimi

Deha Bilimlier, müzik eğitimini Dokuz Eylül Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’nda aldı.

Kariyer Başlangıcı

Müzik kariyerine 2004 yılında katıldığı “Akademi Türkiye” yarışmasıyla adım attı.

Özel Hayatı

Deha Bilimlier, Aslı Bilimlier ile evli olup üç çocuk babasıdır.

Diskografi / Albümler

Deha Bilimlier, müzik kariyeri boyunca çeşitli albümler yayımladı:

“Mutasyon” (2013)

“Kalben” (2016)

“Babamın Şarkıları”

DEHA BİLİMLİER NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Ünlülere yönelik “uyuşturucu” soruşturması kapsamında yeni bir dalga operasyon düzenlendi. Operasyon çerçevesinde şarkıcı Deha Bilimlier gözaltına alındı.